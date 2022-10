Od leta 2007 so po izboru Igorja Zidića njegova dela razstavljena na stalni razstavi Narodnega muzeja moderne umetnosti v Zagrebu. Zadnja razstava Fadila Vejzovića z naslovom Telo – svet je bila marca letos v zagrebški Galeriji Josip Račić. Sicer sta bili večna tema in navdih umetniškega ustvarjanja Fadila Vejzovića žensko telo in lepota. Njegov atelje v Medulićevi ulici v Zagrebu je bil zbirališče številnih prijateljev in kraj navdiha za številne umetnike.

Vejzović se je v svoji umetniški karieri poleg slikarstva sicer ukvarjal tudi z ilustracijami in sodeloval s številnimi založbami. Leta 2019 je izdal ilustrirano knjigo po pesmi Arsena Dedića Hiša ob morju. Naj kot zanimivost navedemo, da je od leta 1976 do leta 1986 delal pri reviji Start kot umetniški vodja. Po hudi bolezni je minuli teden umrl v 80. letu starosti. Zaključen je obsežen in raznolik opus, posvečen vedno isti ženski. To je Galatea, obujena iz dveh starodavnih mitov, ki jo je avtorjeva poetika spremenila v Jeleno. V žensko, ki je ni.