Sally Connolly, koordinatorica domov za ostarele, je povedala, da je gospa Parker delala v trgovini Woolworths, ki so jo pred leti zaprli, a da je bilo pri njej vedno na prvem mestu petje. »In v tem je bila briljantna,« je dodala Sally Connolly. Pet generacij njene družine – dva vnuka, šest pravnukov, 10 prapravnukov – ji je priredilo zabavo v domu. Zaposleni v domu so ji pripravili presenečenje, saj so povabili saksofonistko, ki je zaigrala slavljenkino najljubšo pesem I'm Forever Blowing Bubbles.

In kako je dočakala tako visoko starost? »Posluša svoj urnik, redno jemlje zdravila in je v dobri formi. Resnično ljubi življenje,« je povedala Connollyjeva. Po nasmehu je nekoliko počakala in dodala: »Spi do 10.30 in vsako jutro pije čaj, za zajtrk pa poje sendvič s slanino. Vsak dan.«