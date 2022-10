Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi iz dveh gospodarskih družb z območja Policijske uprave Maribor v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine. S sodelovanjem in pomočjo slovenskega državljana in štirih tujih državljanov so vsa prejeta denarna sredstva takoj dvignili z bančnih računov, so danes sporočili iz Generalne policijske uprave.

Osumljenci so si s kaznivimi dejanji pridobili protipravno premoženjsko korist na škodo ene gospodarske družbe višini okoli 480.000 evrov, na škodo druge gospodarske družbe pa v višini okoli 1,45 milijona evrov, so ugotovili preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ti so kriminalistično preiskavo zaključili sredi septembra, so še navedli.