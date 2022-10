Rim: Obtožbe zoper slovenskega duhovnika so lažne

Francoski medij France 24 je objavil prispevek, v katerem so slovenskega duhovnika, pred časom misijonarja v Afriki, na podlagi pogovorov z domnevnimi žrtvami in domnevnimi pričami obtožili, da je spolno zlorabljal dečke v Kongu. Sveti sedež je zoper duhovnika sprožil postopek, preučil obtožbe in mariborski nadškofiji sporočil, da so bile lažne; šlo naj bi za koristoljubje.