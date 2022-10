V okviru projekta bodo znanstveniki na Luno poslali hermetično zaprto komoro, v kateri bodo številna semena in rastline, skupaj z vodo za pomoč pri njihovi rasti ter tehnično opremo, kot so senzorji in kamera za spremljanje procesa.

Rastlinski biolog Brett Williams s Tehnološke univerze Queensland, ki sodeluje pri projektu, je pojasnil, da bo semena nosilo vesoljsko plovilo Beresheet 2. Po pristanku bi jih zalivali v zaprti komori in spremljali znake kalivosti in rasti. Rastline, ki jih bodo poslali na Luno, bodo izbrane glede na njihovo sposobnost spopadanja z ekstremnimi razmerami in glede na to, kako hitro vzkalijo.

Ena od verjetnih izbir je avstralska »trava vstajenja«, ki lahko preživi praktično brez vode. »Tudi po izgubi več kot 95 odstotkov svoje relativne vsebnosti vode trava ostane na videz živa in že obstoječa tkiva se hitro razcvetijo, ko dobijo vodo,« je še dodal.

Znanstveniki s projektom preizkušajo, ali bi bilo v prihodnosti mogoče na površini Lune gojiti rastline za hrano, zdravila in proizvodnjo kisika, kar je ključni prvi korak za vzpostavitev prihodnjih človeških kolonij na Luni oziroma v vesolju.

Poleg tega si v okviru projekta, pri katerem sodelujejo znanstveniki iz Avstralije in Izraela, prizadevajo tudi za razvoj novih oblik spodbujanja trajnostne proizvodnje hrane na Zemlji, zlasti po številnih naravnih nesrečah, ki so zaradi podnebne krize vse pogostejše.