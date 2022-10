Na okrogli mizi izpostavili priložnosti tehnologije 5G za gospodarstvo

Gospodarstvo veliko pričakuje od mobilne tehnologije pete generacije (5G). Tehnologija namreč prinaša veliko priložnosti za gospodarstvo v obliki novih digitalnih produktov, storitev in poslovnih modelov, so se strinjali udeleženci dogodka o tehnologiji 5G, ki ga je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS.

Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Nenad Šutanovac je med prednostmi tehnologije 5G na četrtkovem dogodku izpostavil velike zmogljivosti prenosa podatkov, takojšno izmenjavo podatkov v realnem času in napredek na področju uporabe umetne inteligence. Vse to prispeva k učinkovitosti in optimizaciji delovnih procesov, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti organizacij, so v sporočilu za javnost zapisali pri GZS.