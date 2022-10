Najbogatejši človek na svetu je nakup Twitterja napovedal aprila, njegovi odvetniki pa so tehnološko podjetje v začetku julija uradno obvestili, da Musk od posla odstopa. Kot razlog so navedli, da ga je podjetje zavajalo glede ključnih vidikov poslovanja, zlasti glede števila računov, ki da so v resnici vsiljeni (spam) ali robotsko vodeni profili (boti).

Twitter je Muska tožil, sojenje pa naj bi steklo čez 11 dni. Sodnica je postopek zdaj zamrznila, saj je Musk ta teden sporočil, da bo nakup vendarle izpeljal, in sicer po prvotno ponujeni odkupni ceni 54,2 dolarja za delnico. Nakup bo tako vreden 44 milijard dolarjev.

Strani imata po poročanju tujih agencij čas za sklenitev posla do 28. oktobra, v nasprotnem primeru pa bo sodni proces stekel prihodnji mesec.

»Če transakcija ne bo zaključena do 28. oktobra 2022 do 17. ure, me morata stranki o tem pisno obvestiti še isti večer, da zagotovimo novembrske sodne termine,« je dejala McCormickova.