Napadalca so med poskusom pobega ujeli varnostniki hotela Sands in ga pridržali do prihoda policije. Gre za moškega latinsko-ameriškega izvora, starega nekaj čez 30 let.

Dekletom se je predstavil kot kuhar in razložil, da ima zato v roki velik kuhinjski nož. Ko so zavrnile njegovo prošnjo za fotografiranje, je štiri med njimi zabodel, kasneje pa še štiri druge ljudi, med njimi tudi več turistov, je povedal šerif okrožja Clark Joe Lombardo.

Dve plesalki sta umrli na kraju zločina, tri osebe pa so končale v bolnišnici v kritičnem stanju. Skupaj je napadalec zabodel osem ljudi, trije so bili le lažje poškodovani.