Bežala pred policisti

Namesto, da bi spal, je šestintridesetletnik – v avtu višjega cenovnega razreda, kakor so izpostavili na policiji - v noči z nedelje na ponedeljek nenadzorovano divjal po novomeškem naselju. Za njim sta se zapodila policista, a moški ni upošteval ne lučk ne siren ter začel še bolj drveti. Uiti jima je skušal po makadamu in travniku, se večkrat zaletel v zapornico pri šoli in malo naprej ustavil na parkirišču. Začel je bežati, a ga noge niso kaj prida ubogale, zato je padel in se poškodoval. Moški sicer ni bil toliko neroden, koliko je bil pijan. Policista sta ga prijela, poklicala reševalce in ga pospremila v bolnišnico. Zaradi nevarne vožnje se bo zagovarjal pred sodnikom. Le nekaj ur kasneje pa sta drugega »ubežnika« lovila policista na Brezovici. Voznik, ki sta ga ustavila zaradi nezanesljive vožnje, je namreč odpeljal še pred zaključenim postopkom. Zapeljala sta za njim, ob zastoju na avtocesti pa sta šla na odstavni pas. Takrat je v nasprotno smer proti njima pripeljal ta isti moški, zaradi česar sta zapeljala na travo ob cesti, a se je vseeno zaletel vanju. Lažje poškodovana so ju odpeljali v bolnico, njega pa so prijeli. Tudi on ni vozel trezen, temveč pod vplivom drog.

Pijan tudi otrok v avtu

Morda bi kdo za nenavadne dogodke na cestah krivil polno luno ali »nekaj v zraku«, pa seveda ni tako. Krivi so vozniki, ki pijani sedejo za volan, na koncu pa za to krivijo še druge. Triintridesetletni moški je v Semiču konec tedna vozil po klancu navzdol, zaradi hitrosti izgubil nadzor nad avtom, zapeljal s ceste in tam obtičal. Pijan pa ni bil samo on, temveč tudi njegova partnerka in še mladoletni sin! Zgodba se tukaj ni končala. Vsi trije so na policiste kričali, jih žalili in s tem ovirali sodni postopek (kaj se le imajo policisti za vmešavati v njihov izlet!), možje v modrem pa so jih umirili šele s prisilnimi sredstvi. Trojico so v preteklosti že obravnavali zaradi nedostojnega vedenja in napada na policiste.

Zadremal sredi ceste

Nenavaden dogodek so obravnavali tudi policisti na regionalni cesti med Razdrtim in Podnanosom. V soboto okoli pol treh ponoči so jih klicali z Darsa in jim sporočili, da sredi ceste stoji kombi, v njem pa je moški, ki ga nikakor ne morejo zbuditi. Nadzorniki cest so vozilo zavarovali, policisti pa ugotovili, da si je zaradi alkohola sredi ceste malce odpočil 31-letnik iz Ajdovščine. Bujenje zanj gotovo ni bilo najbolj prijetno, saj so ga pospremile različne globe. Le nekaj ur prej so se policisti v Spodnjih Škofijah ubadali s 44-letnikom, ki je razgrajal na neki prireditvi. Ker mu zaradi vinjenosti niso želeli postreči pijače, se je pomešal med množico obiskovalcev, jih vlekel za roke in zahteval, naj mu oni kupijo alkohol. Vidno jezen je od šanka naganjal vse, ki njegove želje niso uslišali, na koncu pa mu je uspelo od same jeze (ali hude žeje?) šank še podreti.

Bogastvo v zamrzovalniku

O globoko zamrznjenih sredstvih so se pred dnevi razpisali v Primorskih novicah. Napisali so namreč zgodbo o iznajdljivem nepridipravu, ki je v soboto vlomil v hišo v Luciji. Premetal je notranjost, na pravi zaklad pa naletel, ne boste verjeli, v zamrzovalniku. Pograbil je 2700 evrov gotovine in še 30 gramov konoplje ter jo polnih rok popihal. Da bi vlomilec po čistem naključju našel zlato jamo, je sicer zelo malo verjetno.

Flaša v glavo

Prava drama se je sredi belega dne odvila pred trgovino v hrvaškem Slavonskem Brodu. Prej kot razvitemu mestu je bil kraj nekaj minut bolj podoben divjemu zahodu. A brez konj in revolverjev. 32-letni nepridiprav si je namreč za orožje izbral nekaj veliko bolj priročnega. Moški je strumno zakorakal v trgovino in si žepe jakne začel brezsramno polniti s steklenicami alkohola. Ostri očesi zaposlenih, starih 62 in 56 let, sta nemudoma opazili, da imata opravka s tatom, ne kupcem, zato sta ga skušali zadržati v prostoru. On se, seveda, ni dal. Odrinil ju je in pobegnil. A ženski se nista dali! Podali sta se v lov za njim in ga sredi ulice tudi dohiteli. Očitno zelo žejen tat brez moralnega kompasa je, da bi se ju znebil, mlajši od njiju v glavo vrgel flašo, z drugo v rokah pa pobegnil. Policisti so se izkazali in njihovega starega znanca prijeli po pičlih desetih minutah.