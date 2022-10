V začetku septembra so delavci koprskega finančnega urada tamkajšnje kriminaliste obvestili, da so pri pregledu enega od ladijskih zabojnikov v koprskem pristanišču med tovorom magnezijevega sulfata odkrili tudi vrečke s sumljivo prašnato snovjo. In da je hitri test reagiral na prepovedano drogo metamfetamin. Ko je primer prevzela policija in je snov pregledal še nacionalni forenzični laboratorij, se je izkazalo, da je bila v 120 sumljivih vrečah poldruga tona BMK glicidne kisline. To je sestavina, iz katere je mogoče izdelati prepovedani amfetamin ali metamfetamin. Iz zaseženega blaga bi po nekaterih izračunih lahko izdelali okoli 800 kilogramov amfetamina in 1400 kilogramov metamfetamina. Končnemu ponudniku bi lahko prinesla tudi do tri milijarde evrov dobička. Gre za prvi zaseg te predhodne sestavine pri nas.

Lastnik tovora je bilo podjetje iz Madžarske, ki je organiziralo prevoz iz Kitajske v naše pristanišče. Ladja je priplula 12. avgusta, na njej je bilo nekaj manj kot 1400 zabojnikov. Po uradnih podatkih uvoznika naj bi bilo v zabojniku 20 palet z 18,6 tone magnezijevega sulfata. Uslužbenci finančnega urada, ki se ukvarjajo z analizo tveganja, so izbrali nekaj zabojnikov za pregled. Med pregledom so ugotovili, da je v vrečah kljub enaki embalaži različno blago. V večini vreč je bila bela snov v obliki granulata, v drugih pa bledo rumena snov v obliki prahu. Da je nekaj narobe, so sicer posumili že ob skeniranju zabojnikov. Razlikovale so se tudi v teži, legalne so imele 25 kilogramov, nelegalne pa v povprečju 12,6 kilograma. Ugotovili so, da bi moral biti tovor dostavljen podjetju na Nizozemskem. Kriminalisti še vedno zbirajo informacije in dokaze o naročnikih, plačnikih in prejemnikih tovora, pri čemer sodelujejo s kolegi drugih evropskih držav.

Kot opozarjajo na koprski policijski upravi, se mednarodne organizirane kriminalne združbe z zahodnega Balkana in drugih držav EU, ki se ukvarjajo z drogo, povezujejo in sodelujejo s podobnimi južnoameriškimi in azijskimi združbami. Po oceni Europola se z drogo ukvarja okoli 40 odstotkov kriminalnih združb, gre namreč za eno najbolj dobičkonosnih nezakonitih dejavnosti. Privlačno je tudi trgovanje s predhodnimi sestavinami. Evropa je sicer regija, kjer proizvajajo sintetične droge tako za potrebe evropskega kot svetovnega trga. Nedavne spremembe na evropskem trgu prinašajo nove načine nedovoljene proizvodnje in prometa ter tudi oblikovanje novih tihotapskih poti in partnerstev med kriminalnimi mrežami. Predhodne sestavine in povezane kemikalije za proizvodnjo sintetičnih drog prihajajo iz Kitajske, kar se je potrdilo tudi v koprskem primeru.

Slovenska policija poudarja, da se zaveda pomembnosti vstopnih točk v državo ne glede na to, ali gre za naključen ali načrten vstop oziroma tranzit. Zato nadzira dogajanje tako na cestnih kot tudi na obmorskih vstopnih točkah.