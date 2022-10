Portugalska je v osmini finala ekipnega svetovnega prvenstva v namiznem tenisu Sloveniji odčitala lekcijo. Tekmec je bil sicer na papirju favorit, a ne za gladko zmago s 3:0. Deni Kožul (155. na svetovni lestvici) je v prvem dvoboju občutil moč najboljšega Portugalca Marcosa Freitasa (33.), ki je bil boljši s 3:1 (8, 6, -9, 7). Ko je najboljši slovenski igralec Darko Jorgić (8.) z 2:3 (-6, 11, 4, -9, -8) izgubil proti Joau Giraldu, je bilo jasno, da se je slovenska barka začela potapljati. Potopil jo je izkušeni 39-letni Joao Monteiro (83.), ki je bil s 3:0 (9, 10, 3) boljši od Petra Hribarja.

»Dvoboj proti Portugalski je razkril nekatere naše pomanjkljivosti, saj imata Darko in Deni težave pri agresivni igri levičarjev. Portugalci so v dvoboj vstopili veliko bolj agresivno in so si zmago nedvomno zaslužili, zato jim moramo čestitati. Razočaranje je ob vsakem porazu veliko. Vseeno lahko pohvalim vse štiri slovenske igralce, ki so kljub mladosti brez trenerja na prizorišču dokazali, da so pravi profesionalci, ki jih lahko čaka še lepa prihodnost,« je iz Hrastnika sporočila slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki ni odpotovala v Chengdu, ker je tik pred odhodom zbolela za covidom. »Glede na to, kako se je vse skupaj začelo, kakšen nemir je bil v reprezentanci po moji obolelosti, lahko rečem, da se je prvenstvo končalo pozitivno. Verjamem, da imamo toliko kvalitete, da lahko na naslednjem svetovnem prvenstvu naredimo korak naprej,« meni Hrastničanka.

Na vprašanje, zakaj Slovenija ne vstopa v dvoboje z drugačno postavitvijo, da bi Deni Kožul igral v le enem dvoboju, in sicer s po moči tretjim najboljšim igralcem tekmecev, je Andreja Ojsteršek Urh odgovorila: »Takšne postavitve si za zdaj še nismo omislili. V takem primeru bi bil pritisk na Darka Jorgića in Denija Kožula še večji. Morda se bomo kdaj zatekli tudi k takšni postavitvi, a je moje mnenje za zdaj drugačno. Menim, da ima predvsem Deni v igri še precej rezerv in da lahko postane odličen igralec, ki bo Sloveniji priboril točke z zmagami proti po moči prvim in drugim igralcem nasprotnikov.«

Slovenija je z uvrstitvijo med najboljših 16 reprezentanc dosegla največji uspeh na svetovnih prvenstvih. Portugalska je bila kljub na videz gladkemu porazu Slovenije premagljiva reprezentanca, ki pa je v preteklosti že osvojila kolajno na ekipnem svetovnem prvenstvu, kar govori o moči reprezentance. V primeru zmage bi se Slovenija v četrtfinalu pomerila z Japonsko (s 3:0 je bila boljša od Brazilije), kar bi bila vsaj na papirju težko premagljiva ovira. Slovenska selektorica si je na daljavo prizadevala, da bi lahko trojica Slovencev danes zapustila Kitajsko in se vrnila v Evropo, medtem ko bo Darko Jorgić na azijski turneji ostal vse do konca oktobra, saj ga čakata še dve pomembni in veliki posamični tekmi v Macau in Xinxiangu.