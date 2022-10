Olimpija je doslej dominirala na igrišču, veliko pa je govoric, da vodstvo kluba ne izpolnjuje finančnih obveznosti do igralcev in trenerjev, s katerimi so predčasno prekinili pogodbe. Največjo težavo naj bi predstavljali dolgovi do nekdanjih trenerjev Sava Miloševića, Dina Skenderja in Roberta Prosinečkega. »Olimpija mi ni plačala še nič,« nam je včeraj sporočil Savo Milošević.

V medijih se je pojavila govorica, da naj bi Nogometna zveza Slovenije (NZS) na podlagi odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa) zaradi finančne nediscipline izrekla kazen Olimpiji. Najprej naj bi ji odvzeli dve točki. Če dolgov ne bi poravnala v treh dneh, bi ji odvzeli še sedem točk in klub (pogojno) izključili iz evropskih pokalov za naslednjo sezono. »Vsi štirje klubi, ki so v sezoni 2022/23 nastopali v evropskih pokalih, so zaradi nastopa v Evropi podvrženi finančnemu nadzoru Evropske nogometne zveze. Klubi morajo o poravnavanju obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb ter iz naslova prestopov igralcev Uefa prvič poročati o stanju na dan 30. 6., drugič pa o stanju na dan 30. 9., z rokom za oddajo drugega poročila do 18. 10. 2022. Po drugem poročilu sledi odločitev odbora Uefe za finančni nadzor (CFCB), ki med drugim odloči tudi o morebitnem dodatnem poročanju o stanju na dan 31. 12. ter v okviru svojih pristojnosti tudi o morebitnih sankcijah,« je v sporočilu za javnost zapisala Nogometna zveza Slovenije. Iz sporočila je razvidno, da Uefa uradnega postopka še ni začela. Olimpija ima tako glede na zapisane datume v sporočilu še nekaj časa za oddajo poročila in jo morebitne sankcije lahko doletijo v letu 2023.

V Olimpiji so na spletni strani zapisali, da so informacije o neplačanih dolgovih, odvzemu točk in prepovedi nastopanja v evropskih pokalih neresnične. »Od Uefe in NZS nismo prejeli nobenega zahtevka o neplačanih dolgovih. Kar se tiče nas, so računi plačani in urejeni. Trudimo se po najboljših močeh, da Olimpija ostane v vrhu slovenskih lestvic, ter skupaj z zaposlenimi in navijači gradimo status in ugled kluba. Ker vse obtožbe proti klubu jemljemo resno, smo informacije preverili tudi pri NZS, ki očitke skladno z nami zavrača. Olimpija vse obveznosti plačuje sproti,« je poudaril direktor kluba Igor Barišić. Dodali so, da so vse neplačane zadeve prejšnjega vodstva stvar sodišča, katerega odločbe bodo spoštovali. Zapisali so tudi, da verjetno ni naključje, da se takšne informacije pojavljajo pred večnim derbijem, ter da obsojajo vsako nepotrebno šikaniranje, zbijanje morale in zlonamerno rušenje ugleda.