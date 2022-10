Avstrijci se v nedeljo odpravljajo na predsedniške volitve in če bi pogledali ankete, se zmaga v prvem krogu široko nasmiha sedanjemu voditelju Alexandru Van der Bellnu, ki v zadnjem mesecu redno dosega več kot petdesetodstotno podporo. A avstrijski strokovnjaki za raziskave javnega mnenja tudi opozarjajo, da je dajanje napovedi tokrat nehvaležno. Christoph Hofinger iz podjetja Sora, ki za nedeljo pripravlja vzporedne volitve, je za Die Presse dejal, da bodo to zanje »najtežje predsedniške volitve, kar smo jih kdaj morali napovedati« zaradi sedmih zelo različnih kandidatov, ki večinoma nimajo podpore velikih strank, zaradi visoke udeležbe na predčasnem glasovanju in razlik v obnašanju volilcev po posameznih zveznih deželah. Rezultate vzporednih volitev bodo objavili takoj po zaprtju volišč ob 17. uri. Volilno pravico ima 6,3 milijona Avstrijcev, starih vsaj 16 let.

»Ne kockajmo z Avstrijo«

Van der Bellen je nazadnje imel nižjo podporo od petdesetih odstotkov pred mesecem dni. Zdaj se giblje pri 57 odstotkih. Oseminsedemdesetletni nekdanji član stranke Zelenih spet kandidira kot neodvisni. Funkcija avstrijskega predsednika je precej protokolarna, je pa Van der Bellen med prvim mandatom znal nastopiti kot povezovalni element zlasti v času hude politične krize ob škandalu in padcu vlade kanclerja Sebastiana Kurza. V kampanji sicer noče ničesar prepustiti naključju. Izognil se je predvolilnim soočenjem, rekoč, da so v preteklosti enako počeli vsi predsedniki, ki so se vnovič potegovali za položaj. Ljudi nagovarja s slogani kot »Ne kockajmo z Avstrijo« ali »Varna izbira za viharne čase«.

S tem želi predvsem odvrniti volilce od podpore manj znanim in manj izkušenim kandidatom, predvsem od vodje satirične Stranke piva, Dominika Wlaznyja, ki je deležen precejšnje pozornosti medijev in mladih. Wlazny, znan tudi pod umetniškim imenom Marco Pogo, je najmlajši predsedniški kandidat v zgodovini države, star 35 let, kolikor je tudi spodnja starostna omejitev. Je pevec pri punkovski skupini Turbobier, ki razlaga, da je pivo »najmanjši družbeni skupni imenovalec in povezovalec«. Ni brez političnih idej, ki so precej leve in okoljevarstvene, pa tudi čisto brez političnih izkušenj ne. Stranka, ustanovljena leta 2014, je sodelovala na več volitvah, leta 2020 pa je osvojila enajst sedežev v občinskih svetih Dunaja. Wlazny je potem v prestolnici postavil fontano piva.

Edini pravi izziv iz Svobodnjaške stranke

Ankete mu napovedujejo osem do devet odstotkov podpore in tretje ali četrto mesto. Če bi se odrezal bolje, pa bi glasove verjetno odnesel Van der Bellnu, čigar težava je, da že dolgo velja za zelo verjetnega zmagovalca, kar lahko zniža udeležbo njegovih podpornikov. Če bi se zgodil drugi krog, ki bi bil 6. novembra, pa bi bil razplet bolj nepredvidljiv, ker so štirje od sedmih kandidatov desni ali desnosredinski in vse te glasove bi verjetno pobral en Van der Bellnov tekmec.

Resnične možnosti, da pride v drugi krog, ima le eden od njih. To je Walter Rosenkranz, ombudsman in nekdanji vodja poslanske skupine Svobodnjaške stranke v spodnjem domu parlamenta. Ankete ga postavljajo na drugo mesto s približno 16-odstotno podporo. V nastopih govori proti migracijam, poudarja avstrijsko nevtralnost in bi ukinil sankcije proti Rusiji.

Rosenkranz je tudi edini kandidat s podporo večje stranke. Socialdemokrati so podprli Van der Bellna, Ljudska stranka mu je zaželela srečo, obe pravita, da se držita tradicije, po kateri ne imenujeta svojega kandidata, kadar se aktualni predsednik poteguje za drugi mandat.

Poleg omenjene trojice za predsednika kandidirajo še odvetnik in dolgoletni kolumnist pri Kronen Zeitungu Tassilo Wallentin, ki mu ankete odmerjajo osem do devet odstotkov glasov, Gerald Grosz, ki se spogleduje s politiko in taktiko Donalda Trumpa (tudi s sloganom Make Austria Grosz Again) in mu ankete merijo okoli pet odstotkov podpore, Michale Bruser iz stranke MFG, ki ji pravijo tudi anticepilska, s tremi odstotki podpore, ter najbolj levi med kandidati, podjetnik Heinrich Staudinger z odstotkom podpore.