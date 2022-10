Spor Pitt – Jolie se nadaljuje

Potem ko je Brad Pitt februarja tožil nekdanjo ženo Angelino Jolie zaradi prodaje njenega deleža vinograda in vinoteke Chateau Miraval ruskemu oligarhu Juriju Sheflerju, je Joliejeva zdaj tožila Pitta. V obtožnici je navedla, da s Pittom nikoli nista sklenila dogovora o tem, da ne bi smela prodati svoje polovice deleža v Chateu Miramalu, in da je to storila zaradi svoje finančne neodvisnosti. Več podrobnosti je v obtožnici dala tudi o domnevnem fizičnem obračunavanju na letalu leta 2016, po katerem je kmalu vložila zahtevo za ločitev. V dokumentu z naslovom Zakaj se je Joliejeva ločila od Pitta trdi, da se je Pitt, preden so prišli na letališče, začel prepirati z enim od njunih šestih otrok, ki so bili takrat stari od osem do 15 let. Joliejeva naj bi moža na letalu vprašala, kaj je narobe, on pa naj bi jo verbalno napadel ter uro in pol kasneje odvlekel do kopalnice na letalu, jo zgrabil za glavo in jo stresel, nato pa zgrabil za ramena in jo stresel še enkrat ter potem porinil ob steno. Po navedbah iz igralkine obtožnice je Pitt davil tudi enega od otrok, drugega pa udaril v obraz. Nekateri od otrok so ga prosili, naj neha, mnogi od njih pa so jokali. Igralka se po tem incidentu z otroki ni več hotela vrniti v Francijo, s prodajo svojega deleža v Chateau Miravalu pa se želi umakniti od vinoteke in gradu.