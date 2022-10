Krompir je v slovenski kulturi in kulinariki močno zasidran. Pred mesecem dni smo pripravili že 22. Festival praženega krompirja, ki ga prireja Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, ne nazadnje smo kot krompirjeve poimenovali tudi šolske jesenske počitnice. Pa znamo ta gomolj dovolj ceniti? »Zavest se povečuje, a je povezana z denarnico. Pritisk tujine je premočan, da bi lahko konkurirali. Kupec išče lep pridelek in gleda na ceno, ne toliko na kakovost,« situacijo strne pridelovalec Aleksander Vehovec. »Krompir je v slovenski kulinariki nepogrešljiv in gre skupaj s skoraj vsako tradicionalno jedjo,« pripoveduje Peter Burger iz Most pri Komendi, ki krompir prideluje na več deset hektarih površin. Na njihovi kmetiji je pridelava krompirja družinska tradicija. »Kogar koli vprašam, mi pove, da pridelujemo krompir, odkar pomni,« doda. Njihovi odjemalci so večji trgovski sistemi v Sloveniji, pa tudi veleprodajni trgovci, ki oskrbujejo vrtce, šole, hotele.

Panoga se z leti spreminja

Včasih so na njivah krompirja delali večinoma ročno, kar je bilo zelo naporno. Danes delo večinoma potka strojno, to je za pridelovalca veliko lažje, vendar zelo obremenjujoče za dohodek. V preteklosti je bilo več manjših kmetij, ki so pridelovale krompir, danes pa imamo na trgu manjše število intenzivnih pridelovalcev z dovršeno kmetijsko mehanizacijo in tehnologijo. Krompir ob ustreznem skladiščenju počaka do šest, tudi sedem ali osem mesecev. Hranjenje se je v zadnjih 15 letih spremenilo, za krompir je najboljša klet ali izolirano skladišče s konstantno temperaturo in vlago.

»Na Madeiri ga kuhanega, a mrzlega, postrežejo ob kozarcu piva v baru, tako kot ponekod pri nas čips,« zanimivost iz sveta krompirja pove Aleksander Vehovec s kmetije v Voklem pri Šenčurju, kjer so se s krompirjem začeli ukvarjati njegovi stari starši. »Na neki točki sem se moral odločiti, ali služba ali kmetija,« pojasni zdaj 48-letni Vehovec, ki je pri svojih 25 letih od očeta prevzel vajeti na kmetiji. Oboje hkrati namreč ne gre, poljedelstvu in živinoreji moraš biti popolnoma predan, čeprav sogovornik velja za manjšega med pridelovalci krompirja. Vzgaja ga na desetih hektarih površin. Nekaj ga proda neposredno strankam, ki pridejo do njihovih vrat, sicer pa v celoti enemu od naših največjih trgovcev. Poln tovornjak pridelka Vehovec dvakrat na teden odpelje v skladišče trgovca v Sežano ali Maribor.

»Razpisi so zdaj narejeni za večje sisteme, manjša in srednje velika kmetijska gospodarstva pa smo malo v ozadju,« Vehovec pove o odnosu politike do pridelovalcev krompirja, zato prihodnost tako velike kmetije, kot je njihova, ni rožnata. »Manjši težko preživimo. Stroški pridelave so veliki, mehanizacija je draga,« z grenkobo pove sogovornik, ki sebe v panogi vidi še kakih deset, petnajst let, nato pa ne več. Burger, ki velja za večjega pridelovalca, ob tem pove, da bi morali uvesti najnižjo ceno pridelka: »Zdaj, ko se vse draži, državo že skrbi, ali bodo imeli državljani prehransko varnost, kar je tudi prav.«

Tisti, ki se spozna, ve

»Slovenski kupec, ki se spozna na to, ve, pride na kmetijo, in ko dobi želeno stvar, se bo vedno vrnil,« o tem, ali Slovenci znamo prepoznati kakovost lokalnih pridelkov, pravi Vehovec. »Že sam okus gomoljnic, vrtnin je odvisen od tega, ali so vzgojene v zemlji, ki ima s humusom bogata tla, ali nekje, kjer je peščeno, mivkasto.« Težave pri nas vidi predvsem v kupni moči in navadah kupcev. »Mislim, da cenijo, če so cene konkurenčne pridelkom iz tujine. Žal se s podražitvijo hrane večina ljudi odloča za cenovno ugodnejšo hrano ne glede na njeno poreklo in kakovost,« pravi tudi Jan Šlamberger s kmetije v Mariboru, kjer se z intenzivno pridelavo krompirja ukvarjajo več kot 30 let. Tudi pri njih večino pridelka odkupi večji trgovec, manjši delež pa prodajo drugim trgovcem.

»Lokalna hrana je premalo cenjena, kar odraža tudi slabo ozaveščenost javnosti. Kmetijstvo je kot dejavnost še vedno podcenjeno in v družbi uživa premalo ugleda, kar se posledično odraža v odnosu javnosti do lokalno pridelane hrane,« vseeno opozarja Šlamberger, medtem ko Burger meni, da se odnos do kmeta vendarle izboljšuje, »za kar smo v veliki meri zaslužni kmetje sami ter zavedanje države, da je njeno najmočnejše orožje prav prehranska varnost«.

Po Burgerjevem mnenju je zavedanje o zdravi hrani vedno večje, domači pridelovalci pa potrošnikom to zagotavljajo veliko bolje kot uvoženo blago. »V Sloveniji imamo veliko ostrejše predpise glede pridelovanja kot v tujini, breme tega pa nosi samo pridelovalec v smislu manjšega donosa. Kupec je o tem premalo obveščen, da bi lahko to bolje upošteval oziroma cenil,« razlaga. Šlamberger ob tem dodaja, da trend naraščanja ozaveščenosti o zdravi prehrani v primerjavi z drugimi sosednjimi državami, predvsem Avstrijo, zelo počasi narašča.

Pri nas stroga pravila

Vsaka država ima svojo zakonodajo pri vnosu pesticidov. Slovenija ima glede na evropski nivo zelo stroga pravila. Pridelovalci so podvrženi močnim nadzornim službam. Po Vehovčevem mnenju je pri uporabi škropiv treba upoštevati vremensko napoved, iti na polje, pogledati liste in se na podlagi stanja odločiti za ukrepe, medtem ko v tujini škropijo po vnaprej določenem programu. »Od politike bi pričakovali več ozaveščanja javnosti o pomenu lokalno pridelane hrane. Predvsem bi bilo pomembno ozaveščati že otroke v času njihovega šolanja in izobraževanja,« rešitev ponudi Šlamberger.