Jesen se ni še niti dobro začela, pa smo že sredi zime. Na hladnem, s centralno kurjavo »na off« in oblečeni v pulije. Tako nekako je opisal našo bližnjo prihodnost francoski finančni minister Bruno Le Maire, ki je po poročanju portala rtvslo.si sodržavljane pozval, naj v duhu varčevanja nosijo bolj topla oblačila. »Ne boste me več videli s kravato, temveč v puliju. Menim, da bo to zelo dobro, omogočilo nam bo varčevanje z energijo, pokazali bomo treznost,« je nagovoril ljudstvo francoski šef za finance. In povsem trezen in povsem v novem zimskem trendu brez kravate, v puliju z visokim ovratnikom, debelem suknjiču in očitno topleje oblečen se je nekaj dni zatem kameram nastavil še francoski predsednik Emmanuel Macron, ki so ga v novi opravi nekje na medmrežju ujeli na portalu insajder.si. Očitno bo treba po zalogo pulijev kaj hitro – v taistem javnem občilu so namreč povzeli še nastop generalne direktorice Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) Florence Rabier, ki je v pogovoru za Financial Times dejala, da zgodnji podatki kažejo, da se lahko novembra in decembra zahodna Evropa sooči z obdobjem visokega pritiska. To, kot je opozorila, lahko prinese hladnejše vreme z manj vetra in padavin, kar lahko zmanjša količino energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije.

Ker smo v Sloveniji znani po tem, da sledimo francoskemu vlaku napredka, ni nič čudnega, da se je pred tednom dni v intervju za naš cenjeni časopis Dnevnik izpovedal še naš minister za infrastrukturo Bojan Kumer, sicer brez pulija, ampak prav tako trezen, in med drugim dejal, da so smučišča zadnja v vrsti v primeru soočanja z varčevalnimi ukrepi, če pride do plinske krize in kolapsa enotnega evropskega trga z elektriko. Sprva bi se znižalo temperaturo za notranje ogrevanje prostorov, temu bi sledil izklop javne razsvetljave, nato pa pride na vrsto omejevanje porabe v industriji, predvsem v železarnah in jeklarnah. Ampak do novembra in decembra je še kar nekaj tednov, v slovenskih mestih, tudi glavnem, in vaseh je javna razsvetljava že tako ali tako takšna, kot da smo sredi redukcij, zato se raje posvetimo našim eminencam iz kluba slavnih, ki se nam kot vsak teden smejijo s fotografij, objavljenih v naši literaturi o družbeno-kulturni tematiki.

Srečanje zvezdnic na Islandiji

To, da praktično ni kotička na svetu, kamor ni stopil vsaj en par slovenskih zvezdniških nog, že dolgo vemo. Zato ni nič čudnega, da se celo v najbolj odmaknjenih kotičkih sveta srečajo prijatelji in znanci, ne da bi drug za drugega vedeli, da so se tjakaj odpravili. Neizpodbiten dokaz za to, da je svet za naš zvezdniški živelj resnično majhen, je nepričakovano srečanje dveh slovenskih glasbenih umetnic na Islandiji. Rebeka Dremelj se je pred časom v deželo gejzirjev odpravila na krajše počitnice in tamkaj povsem slučajno srečala eno najbolj prepoznavnih citrark v naši deželi, Tanjo Zajc Zupan. Po poročanju revije Lady sta si Rebeka in Tanja padli v objem, nato pa v smehu ugotovili, da se v Sloveniji oziroma doma nista srečali že celo desetletje, usoda pa je želela, kot so izpostavili, da sta se našli ravno na samem severu Evrope. Sodeč po fotografiji, ki je prilepljena zraven zgodovinskega srečanja, sta obe že oblečeni po zadnji modni zapovedi – v puli.

O tujini je bilo govora tudi v osebni izpovedi še enega nadarjenega slovenskega glasbenika Omarja Naberja, ki je v Slovenskih novicah obujal spomine na mladost in norost ter življenje v Londonu, kamor je za eno leto v šolo življenja odšel pred desetimi leti. Med mnogimi znamenitostmi so v glavnem mestu tisočletne kraljevine mlademu Omarju v oko padle mlade Londončanke, ki so, kot pravi, precej drugačne od Slovenk. »Za vikende se brez sramu sprostijo ob pivu in vinu in domov odhajajo bose, z visokimi petkami v rokah. Nimajo težav z ogovarjanjem naključnih in mimoidočih moških, kar se mi na neki način zdi simpatično. Tudi meni se je to večkrat zgodilo, kar sem si vsakič štel za kompliment. Ko pa je med tednom treba biti resen, se vsakdo drži zase. Recimo, na podzemni železnici je lahko vlak nabito poln, a je popolna tišina,« je o življenju tam in tukaj razpredal Omar in v končnem nagovoru obelodanil, da sta življenje v Sloveniji in življenje v Veliki Britaniji, vsaj v Londonu, kot dan in noč. »A vseeno se bom vedno vračal tja. Po spomine, po mladost,« je dahnil Naber.

Rifle se ne bo nikdar predal brezdelju

Po povedanem sodeč bi se Naber brez težav vključil v klub starejših, ki so 1. oktobra praznovali svoj poseben dan, dan starejših od 65 let, ki so se mu v sliki in besedi posvetili v reviji Suzy. V uvodu so zapisali, da je starost lahko lepa, če jo le sprejmemo in tudi v poznejših letih živimo in dihamo s polnimi pljuči, s čimer se strinjajo, kot so malce polaskali sami sebi, tudi njihovi sogovorniki, med katerimi sta se znašla zvezdniška old boysa, igralec Janez Hočevar Rifle in nekdaj prvi glas in stas Slovenije Lado Leskovar. Rifle je denimo povedal, da je odločen, čeprav je februarja dopolnil že 82 let, da se nikoli ne bo predal brezdelju, čeprav ga je, kot se je izrazil, pred časom malce za opozorilo usekala možganska kap in ima zaradi njenih posledic še vedno nekaj težav z ravnotežjem, zaradi česar se še ne sme usesti na svoj motocikel. Mu pa zato, kot pravi, preostalo zdravje odlično služi, kar pripisuje svojemu vztrajnemu in optimističnemu značaju. In še vedno ima voljo in moč za igranje. »Ne bi ravno rekel, da izredno pazim na svoje zdravje. To bi bolj morali drugi, denimo tako, da bi me tu pa tam še angažirali za kakšen projekt. Vem, da mene delo drži pokonci, rad sem zaposlen in angažiran. Ni pa pri vseh tako, nekateri se enostavno naveličajo življenja in začnejo ždeti v svojem kotu, kar se meni osebno zdi zelo narobe. Pomembno se mi zdi, da se človek na stara leta ne zavleče med rjuhe in ne čaka, da ga bo pobralo,« je o potrebni življenjski angažiranosti pripovedoval Rifle.

Tudi kolega Leskovar meni, da starost ni ovira, da se ne bi še naprej učil in udejstvoval. »Za primer naj vam povem le to, da je vsakokrat, ko grem k zdravniku, v čakalnici od 30 in 40 ljudi, a samo jaz s seboj prinesem knjigo. Kakšna neumnost je to? To je čas, ko si v tišini, ko nimaš drugega dela in se lahko posvetiš branju. Enako je, če se voziš z javnimi prevoznimi sredstvi,« je o svoji agilnosti razglabljal Leskovar. Jezi ga tudi to, da mnogi ne poznajo svoje materinščine, predvsem pa je prepričan, da mu možgančke, kot se je izrazil, trenira prav vse, kar je kdajkoli počel. »Po osnovni izobrazbi sem pomorščak, 45 let sem član društva novinarjev, bil sem športnik, skiper, vozil sem jahte, nastopal v gledališču. Vse te stvari ostanejo v tebi,« je pojasnil.