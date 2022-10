Zavod RS za zaposlovanje sporoča, da je septembrska brezposelnost najnižja v samostojni Sloveniji. Uradno je bilo registriranih 52.043 brezposelnih oseb, med njimi je največ, in sicer tretjina, nižje izobraženih. Povečuje se razkorak med ponudbo ustreznega kadra in povpraševanjem. Zavod zato veliko pozornost namenja sodelovanju z delodajalci pri napotitvi primernih kadrov – opravljenih je bilo več kot milijon različnih preverjanj ustreznosti. Zaradi strukturnih neskladij na trgu dela je zaznati tudi velik porast zaposlovanja tujcev. Tuji delavci predstavljajo več kot osmino delovno aktivnih, od tega največ iz tako imenovanih tretjih držav. Potrebe na tem področju se še povečujejo, rast bo okoli 20 odstotkov, tako da gre predvidevati, da bo do konca leta zavod obravnaval okoli 63.000 vlog delodajalcev za delovna dovoljenja, največ s področja gradbeništva.

Slovenije je v EU med prvo petnajsterico po brezposelnosti mladih. Stopnja brezposelnosti v skupini od 15 do 29 let je 6,9 odstotka. V zadnjih petih letih se je brezposelnost mladih zmanjšala, prav tako se je zvišal delež zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. Najhitreje zaposljivi so mladi s terciarno izobrazbo, okoli mesec in pol pred drugimi. Povprečno od prijave do zaposlitve za mlade mine šest mesecev. Zavod za zaposlovanje omogoča mladim subvencionirane zaposlitve in številne programe usposabljanja. Trenutno je zelo aktualna spodbuda Hitrejši vstop mladih na trg dela, kjer lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih do 25 let, ki znaša od 300 do 490 evrov na mesec. Druga zanimiva spodbuda so Zelena delovna mesta, katerih cilj je ozelenitev gospodarstva. Subvencija znaša 680 evrov na mesec in je predvidena za zaposlitev 300 brezposelnih oseb.