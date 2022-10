Ne zgodi se namreč ravno pogosto, da Združenje Manager podeli to visoko priznanje za vodenje malemu ali srednje velikemu podjetju, družinskemu podjetju, sploh pa ženski. Eden izmed razlogov za nagrado je tudi skrb za odnose in zaposlene, kar že leta spremlja in postavlja pod žaromete tudi Dnevnikov izbor Zlata nit.

S kakšnimi občutki ste prevzeli nagrado stanovskega združenja?

Priznanje in naziv sprejemam ne samo v svojem imenu, temveč v imenu številnih izjemnih družinskih podjetij, gazel, podjetnic in podjetnikov. Vseh, ki premikamo meje in dokazujemo, da se da! To priznanje je dokaz, da smo tudi v družinskem podjetništvu dobri menedžerji in da smo zgled. Verjamem, da so ustvarjanje, podjetnost in inovativnost naše skupno dobro.

Preobrazba vodenja je bila moj primarni cilj od prvega dne, ko sem prišla v Varis. Stavim na vključujoče vodenje in trajnostno voditeljstvo. Brez prave mere odločnosti in vztrajnosti ne bi mogli dosegati poslovnih ciljev, sta pa hkrati zame izjemno pomembni tudi sposobnost empatije in skrb za zaposlene.

Prednost dajem odprti, jasni in spoštljivi komunikaciji, katere cilj je slišati in razumeti sogovornika. Skušam delovati proaktivno, odpiram aktualne teme in v pogovor vključujem vse relevantne sogovornike. Gradimo na kakovosti in nenehnih izboljšavah, zato sta nenehno učenje in znanje v Varisu zelo pomembna. Zase in za svoj tim imam visoka pričakovanja. Želim, da s takim pristopom rastemo vsi: posamezniki, Varisov kolektiv in tudi širše okolje.

V Varisu je 243 zaposlenih, polovico več, kot jih je bilo pred sedmimi leti. Njihove plače so za 35 odstotkov višje od povprečja panoge. Kaj napovedujete v prihajajočem obdobju, tako na področju zaposlovanja, plač kot odnosov na splošno?

Verjamem, da bomo zdrava podjetja, ki smo se pravočasno odzvala na tveganja, iz krize izšla kot zmagovalci. Prav je, da se v tem obdobju povezujemo in si pomagamo. Ne pričakujem večjih odstopanj od gospodarskega načrta za letošnje in prihodnje leto, v katerem smo načrtovali realna gibanja in odzive na situacijo na trgu.

Kako skrbite za zaposlene, kaj vas loči od drugih delodajalcev?

Brez znanja, izkušenj in zavzetosti zaposlenih ni podjetja; ni izdelkov, storitev in rešitev, ki ustvarjajo naše prihodke. In ni rasti. Zato pri našem sloganu »kakovost na kubik«​ mislimo ne le na kakovost izdelkov in procesov, temveč tudi odnosov. Kakovost odnosov tudi redno vsakoletno merimo z metodologijo Zlata nit. Lani smo se uvrstili med superfinaliste velikih podjetij, tri leta zapored smo prejemniki priznanja starejšim prijazno podjetje.

Raznolikost, vključujoče okolje ter multikulturnost so v naši DNK, tudi zaradi neposredne bližine hrvaške in madžarske meje. Mešani timi, tako po spolu, starosti, izobrazbi in narodnostni pripadnosti, nam prinašajo številne prednosti: večjo raznolikost idej in rešitev, širše razumevanje potreb trgov in poslovnih partnerjev.

Že vrsto let zelo intenzivno delamo z mladimi. Predstavljamo jim naše poklice, jih štipendiramo, ponujamo možnost opravljanja obvezne prakse, počitniškega dela … Nujno je, da mladi vidijo izzive v praksi in iz prve roke slišijo, kako se v Varisu dela in kakšne so njihove karierne priložnosti. Pomembno je, da imajo vzornike, ki jih cenijo in jim zaupajo.

Lani ste se uvrstili med superfinaliste velikih podjetij v izboru Zlata nit. Kaj vam pomeni sodelovanje v izboru za najboljšega zaposlovalca?

Zlata nit je za nas dragoceno orodje, ki nam pomaga naravnavati krmilo kakovosti odnosov. Ponosni smo, da naša skupna ocena presega povprečje v naši dejavnosti in povprečje v velikostni kategoriji podjetij. Zavedamo pa se, da samo če vemo, kje smo in kaj so naši izzivi, vemo, kaj moramo še narediti. Na osnovi ugotovitev poglobljenega poročila Zlata nit smo pripravili akcijski načrt, ki ga skupaj s sodelavci že zavzeto uresničujemo.

Med lanskimi zlatimi praksami v sklopu Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev je izstopal program Varis – da se. Kako napreduje, katere kompetence so v središču Varisove akademije letos oziroma prihodnje leto?

Res je. Nenehno spodbujamo strokovni razvoj naših sodelavcev in jih usmerjamo v krepitev praktičnih kompetenc, ki jih na trgu primanjkuje. V interni Varis akademiji to izvajamo v obliki mentorskih parov za obstoječe in na novo zaposlene, ki s tem dobijo nova znanja, izkušnje ter napredujejo. Kulturo podjetnosti in inovativnosti pa krepimo z razvojnim programom Varis – da se, ki uspešno podpira našo strategijo in vizijo.

Največ prihodkov ustvarite v Nemčiji. Nedavna raziskava inštituta Ifo pa, če strnemo, napoveduje, da nam pozimi preti recesija. Vas to kaj skrbi?

Projekti, ki so se začeli izvajati pred krizo, se bodo tudi zaključili, pri novih projektih pa opažamo precej večjo previdnost zaradi energetske krize, vojne v Ukrajini … To bodo največji izzivi bližnje prihodnosti. Se pa projekti še izvajajo, tako da delo imamo in za zdaj ne vidimo večjih težav. V Varisu smo se predčasno na krizo ustrezno pripravili, si naredili določene zaloge. Pri dobavi materialov in surovin se namreč cene dvigujejo in hitro spreminjajo, včasih v nekaj urah, dobavni roki pa so vse daljši. To seveda vpliva na naše načrtovanje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost, vaša vizija?

Varis Lendava sledi jasni viziji: postati evropska multinacionalka in vodilni evropski proizvajalec gotovih kopalnic za vse vrste uporabnikov. Ostajamo inovativni: presegamo pričakovanja ter rešujemo izzive pri projektiranju, izgradnji, obnovi in rekonstrukciji kopalnic. Naš cilj je, da blagovna znamka Varis ostane sinonim za kakovost in postane soustvarjalec prihodnosti modularne gradnje, ki ga bo poganjala vizija rasti.

In za konec: kakšen je vaš osebni moto, vaše vodilo?

Moj moto je, da ni zadeve, ki se je ne bi dalo narediti, in da je na vsak problem treba gledati kot na izziv. Če želiš biti uspešen oziroma najboljši, je zelo pomembno, da stopiš iz povprečja, da greš pogumno naprej po poti do cilja, ki si si ga zastavil, ne glede na ovire. Spoštujem pogumne, vztrajne, predane in pristne ljudi.