Analiza podatkov je pokazala tudi nakupovalne navade potrošnikov iz naslonjača po regijah. V zadnjem letu dni so Mariborčani v segmentu živil najpogosteje naročili kruh, sledila sta čips in pivo. V Ljubljani so na prvem mestu po priljubljenosti banane, nato kruh in mleko. Zanimiv je tudi podatek, da se v Mariboru proda 25 odstotkov več piva laško kot union, medtem ko se v Ljubljani proda 37 odstotkov več piva union. V Kopru najraje naročijo malvazijo, v Murski Soboti in na Ptuju mleko, v Novem mestu očitno še obstajajo romantiki, saj največ naročajo šopke cvetja. V Celju radi na dom dobijo žemljice, v Velenju in Domžalah tortice, v Novi Gorici pivo in banane, v Kranju pa jim očitno primanjkuje energije, saj so pri Woltu kot prodajni hit zaznali prav energijske napitke. Od zdravega do sladkega – podatki tudi razkrivajo, da so najbolj sladkosnedi v Ljubljani in Kopru. V Ljubljani najraje naročajo tortice in krofe, v Kopru pa obožujejo sladoled.

Če kot zanimivost izpostavimo, je bil najdražji izdelek, ki ga je nekdo naročil prek Wolta, telefon samsung galaxy Z Fold3 5G v vrednosti 1799,99 evra. To je sicer tudi najdražji izdelek, ki ga uporabniki lahko najdejo na Woltovi platformi. Prav tako uporabniki prek aplikacije Wolt naročajo tudi darila na naslove ljudi, ki jih želijo obdariti. Povpraševanje po darilih naraste predvsem ob praznikih, kot so valentinovo, dan žena in materinski dan, ter v decembrskem prazničnem času. Uporabniki kot darilo najraje naročajo rože, sladice in vino, za darilo pa so dostavili tudi že električni skiro.