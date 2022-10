Preventivna akcija odprtih vrat zobozdravniških ambulant v okviru projekta Ustno zdravje letos poteka prvič. Namenjena je predvsem tistim, ki nimajo izbranega zobozdravnika, takih je po grobih ocenah 25 odstotkov prebivalcev, ali pa ga zaradi različnih razlogov že dolgo niso obiskali, je ob predstavitvi dneva odprtih vrat dejala Neja Jurjec Smole, ki pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije vodi delovno skupino za ustno zdravje.

V času akcije zobozdravniki ne bodo izvajali standardnih stomatoloških storitev, kot so puljenje zob, izdelava zobnih zalivk in čiščenje zobnega kamna. »Gre za posvet, pogovor z zobozdravnikom, razrešitev dilem, morda premagovanje strahu, da se nato naročijo na pregled,« je pojasnila Neja Jurjec Smole.

Naročanje na Gospodarju zdravja

Posveti, ki jih bodo zobozdravniki izvajali zunaj siceršnjega ordinacijskega časa, bodo trajali 15 ali 30 minut. Posvet je za bolnika brezplačen in brez obveznosti, prav tako tudi ordinacija ni obvezana, da mora bolnika kasneje sprejeti v obravnavo. Večina sodelujočih ambulant v akciji je namenjena odraslim, nekaj terminov je na voljo tudi za otroke.

Naročanje na razpisane termine je mogoče prek enotne spletne strani, ki so jo pripravili pri Gospodarju zdravja, povezava je objavljena na spletni strani zdravniške zbornice. Prijave so mogoče tudi na telefonski številki 069 920 475, na kateri bodo vsak delovnik med 9. in 11. uro pri naročanju pomagali vsem, ki niso vešči uporabe spleta oziroma nimajo dostopa do njega.

Ob tem naročene prosijo, da se rezerviranega termina udeležijo, saj sicer prevzamejo mesto nekomu, ki bi se akcije rad udeležil. Tiste, ki naknadno ugotovijo, da na dogovorjen pregled ne bodo mogli priti, direktor podjetja Gospodar zdravja Davorin Gec poziva, da to v ordinacijo sporočijo pravočasno.

Zagotoviti preventivo

Glavni namen akcije je pokazati, da so zobozdravniki pomemben partner tako za ustno kot sistemsko zdravje. Kot je izpostavil predsednik odbora za zobozdravstvo pri zbornici Krunoslav Pavlović, v Sloveniji zobozdravnika običajno obiščemo šele ob pojavu akutnih težav, zato želijo zobozdravniki bolnikom približati preventivni pristop. »Ustne bolezni so prepričljive, zato so zgodnji pregledi pomembni za preprečevanje težjih zapletov in uspešnejše zdravljenje,« je še dejal Pavlović.