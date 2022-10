Poldrugi milijon za delovanje Roga

Ljubljanska občina bo morala sredstva za delovanje novega javnega zavoda do leta 2025 povečati na 1,5 milijona evrov, proračun naj bi polnili tudi s sponzorskimi in donatorskimi pogodbami ter evropskimi razpisi. V strategiji razvoja zavoda so si zadali cilj, da bodo do leta 2027 imeli več kot 500 individualnih članov.