Ukrajina ponovno zavzela 400 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Herson

Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so njihove sile v manj kot tednu dni ponovno prevzele nadzor nad več kot 400 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Herson na jugu države. Nasprotno pa trdijo v Moskvi, kjer oblasti poročajo, da so uspele zaustaviti ukrajinske ofenzive in njihove sile potisnile nazaj vzdolž ruske frontne črte.