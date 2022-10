»Smer je vedno prava,« je na vprašanje, ali gredo ukrepi za omejevanje cen plina, ki jih je v sredo predstavila predsednica komisije, odgovoril Golob. Vendar pa imajo voditelji po njegovem mnenju čas do rednega vrha EU 20. in 21. oktobra v Bruslju, ko bodo te ukrepe predvidoma tudi potrjevali. Izrazil je prepričanje, da bodo ta čas učinkovito uporabili.

Von der Leynova predlaga pripravo cenovne kapice za uvoz plina. Voditeljem EU predlaga, da razmislijo o omejitvi cen plina v povezavi z nizozemskim vozliščem TTF, na katerega je trenutno vezano določanje cen plina v Evropi. Cenovna omejitev bi bila v veljavi do uveljavitve dodatnega indeksa za določanje cen v pogodbah o nakupu plina, ki bi upošteval dinamiko trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG) in je že v pripravi.

Med skupno petimi nadaljnjimi ukrepi za soočanje z energetsko draginjo, ki jih je v pismu voditeljem pred petkovim neformalnim vrhom EU v Pragi predstavila von der Leyen, pa je še uvedba cenovne kapice za plin, ki se uporablja za proizvodnjo elektrike.

Razprava o t. i. cenovnih kapicah za plin je bila sicer doslej po premierjevem mnenju nekoliko poenostavljena, saj niso vse kapice enake. »Vse je odvisno od tega, kam jo postaviš, in o tem bomo danes govorili. Ne bomo govorili o tem, ali se strinjamo o izrazih, ampak o tem, ali te ukrepe vsi razumemo enako,« je pred današnjim prvim zasedanjem Evropske politične skupnosti (EPS) povedal Golob.

Na današnjem prvem srečanju EPS, na katerem sodelujejo voditelji več kot 40 evropskih držav, bo ena od dveh osrednjih tem energetika. Dve okrogli mizi bosta namenjeni miru in varnosti, drugi dve pa energetiki, podnebju in gospodarskim razmeram. Eno od slednjih bo skupaj z islandsko kolegico Katrin Jakobsdottir vodil tudi Golob.

Premier je ob tem povedal, da bodo skušali na tej novi platformi najprej ustvariti dialog in potem tudi najti rešitve s partnerji Evropske unije v nekoliko širšem prostoru. Verjame, da bodo razprave plodne in da bodo tudi dobra podlaga za petkov neformalni vrh EU na obeh ključnih področjih.

»Nenazadnje na nobenem od teh področij ne moremo iskati enostranskih rešitev, vedno je treba iskati rešitve, ki so skupne in tudi širše, ker gre za globalne teme,« je poudaril.

EU in Norveška v skupno pripravo orodij za stabilizacijo energetskih trgov

Evropska unija in Norveška bosta skupaj razvili orodja za stabilizacijo energetskih trgov ter omejitev vpliva nihanja cen. S tem nameravata bistveno znižati cene energentov, sta v skupni izjavi zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in norveški premier Jonas Gahr Store.

»Smo na odločilni točki za varnost in stabilnost evropske celine. Zato moramo znova preučiti in preoblikovati energetsko varnost v Evropi,« sta v izjavi, objavljeni ob robu prvega zasedanja Evropske politične skupnosti (EPS), zapisala voditelja.

Dodala sta, da Rusija energetski trg uporablja kot orožje in z njim manipulira, s čimer skuša izsiljevati in razdeliti tesne partnerje, škodovati gospodinjstvom in podjetjem ter oslabiti na pravilih temelječe regionalno sodelovanje.

»Strinjamo se, da bomo v skladu s svojimi pristojnostmi skupaj razvili orodja za stabilizacijo energetskih trgov ter omejitev vpliva manipuliranja s trgi in nihanja cen, da bi na kratki in dolgi rok bistveno znižali izjemno visoke cene,« sta zapisala predsednica komisije in norveški premier.

Stabilizacija energetskih trgov mora sicer zagotoviti varnost dobav, pa tudi izboljšanje tehnologij za energetsko učinkovitost in njihovega uvajanja na trg, še piše v izjavi.

K stabilizaciji trgov bo prispevalo tudi spodbujanje infrastrukturnih naložb za razogljičenje industrije. To bo omogočilo tudi zeleni prehod, da bi dosegli skupne podnebne cilje in obenem okrepili evropsko odpornost, sta zapisala von der Leyen in Store.

Predsednica komisije in norveški premier sta poudarila, da EU in Norveška pri soočanju z energetsko krizo sodelujeta že od začetka. Obe strani sta zmanjšali porabo, kar je eden od ključnih pogojev za stabilizacijo cen. Norveška je obenem k temu prispevala z okrepitvijo črpanja in povečanjem dobav članicam EU. Skandinavska država je zamenjala Rusijo kot vodilna dobaviteljica zemeljskega plina Evropi.

Von der Leyen in Store sta skupno izjavo podala ob robu prvega zasedanja EPS, na katerem več kot 40 voditeljev evropskih držav razpravlja o energetiki, podnebju in gospodarskih razmerah, pa tudi o varnosti in miru v luči ruske agresije na Ukrajino.