Kot je danes prvi poročal športni časnik Ekipa SN, ljubljanskemu klubu zaradi kršitev finančnih pravil grozi odvzem točk v državnem prvenstvu.

Ekipa SN je danes v prispevku še zapisala, da Olimpija do skrajnih rokov ni poplačala vseh svojih dolgov. Med drugimi predvsem do nekdanjih in odstavljenih trenerjev Roberta Prosinečkega, Sava Miloševića in Dina Skenderja.

Ker se ljubljanska zasedba ni držala skrajnih rokov, je krovna evropska nogometna zveza poslala zahtevek na NZS, ta pa bo po njenih smernicah kaznovala Olimpijo s točkovnim odbitkom. Sprva naj bi to bili dve točki, v nadaljevanju še sedem, če v kratkem obdobju zadeve ne bodo urejene.

Tudi po informacijah portala Sportklub bo NZS že danes prejela natančne smernice o tem, kakšna kazen bi lahko Olimpijo doletela.

V kolikor ne bodo poravnali obveznosti v naslednjem določenem roku, klubu grozi dodatna kazen, in sicer izključitev iz evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni, še piše Ekipa SN. Podobno navaja tudi Sportklub, ki piše, da se lahko Olimpija izogne izključitvi, a le če bo hitro poravnala dolgove.

Tudi zato so v zadnjem času vse bolj glasne govorice o novih investitorjih, ki naj bi klub prevzeli iz rok nemškega poslovneža Adama Deliusa, v svojem članku dodaja Ekipa SN. Nemec je klub prevzel pred slabim letom dni.

Olimpija ima sicer po odličnem začetku sezone na lestvici domačega prvenstva osem točk naskoka pred drugouvrščenim Celjem.