V okviru del bodo preplastili voziščno konstrukcijo med nadvozom v Vrbi in viaduktom Peračica, pri čemer skupna dolžina obeh smernih vozišč znaša 21,5 kilometra, ter na priključkih Lipce, Lesce, Radovljica in Brezje. Sanirali bodo tudi plaz pod viaduktom Ljubno.

V noči s petka na soboto bodo s postavitvijo začasne varnostne ograje stekla pripravljalna dela. Do 12. oktobra bo v smeri Karavank promet potekal po dveh zoženih pasovih, v smeri Ljubljane pa bo v dnevnem času občasno oviran.

Od predvidoma 12. oktobra do 4. decembra bodo polovico avtoceste (smerno vozišče proti Ljubljani) zaprli za promet. Ves promet bo preusmerjen na sosednje smerno vozišče proti Karavankam, kjer bo urejen dvosmerno, so pojasnili na Darsu.

V smeri Karavank bo promet med Brezjami in Lescami (med viaduktom Peračica in nadvozom v Vrbi) urejen po dveh zoženih prometnih pasovih, med Lescami in Lipcami (med nadvozom v Vrbi in galerijo Moste) pa po enem pasu. V smeri Ljubljane bo promet po celotni dolžini urejen po enem pasu.

V času del se bodo zaporedno zapirali posamezni priključki, o katerih bo Dars voznike obveščal sproti. Ves čas pa bo zaprt izvoz Brezje iz smeri Karavank.

Letos nameravajo obnoviti dobrih devet kilometrov smernega vozišča proti Ljubljani. Dela bodo čez zimo prekinili in nadaljevali spomladi s preplastitvijo preostalih dobrih 12 kilometrov smernega vozišča proti Karavankam ter sanacijo plazu pod viaduktom Ljubno.

Pogodbeni izvajalec del je konzorcij Gorenjske gradbene družbe in Strabaga, pogodbena vrednost pa znaša 12,59 milijona evrov.

Večjih zastojev med deli Dars ne pričakuje, lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev, so zapisali. Voznice in voznike prosijo za strpnost in previdnost za volanom ter jim svetujejo, da se pravočasno pozanimajo o stanju na cestah.