Baldwin je po sredini odločitvi na Instagramu zapisal: »Z veseljem naznanjamo poravnavo v civilni tožbi, vloženi v imenu družine snemalke Halyne Hutchins.« Ob tem je pojasnil, da so »v tem težkem procesu vsi želeli storiti vse, kar bi bilo najboljše za njenega sina Halyna.«

Podrobnosti poravnave, v katero je med drugim vključeno tudi podjetje Rust Movie Productions, ustanovljeno za snemanje filma, Baldwin in producenti niso razkrili, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Mož pokojne snemalke je ob poravnavi medijem povedal, da nima nobenega interesa sodelovati v obtoževanju ali pripisovanju krivde bodisi producentom ali Baldwinu. »Vsi verjamemo, da je bila Halynina smrt tragična nesreča,« so njegove besede povzeli mediji.

Baldwin, igralec in producent filma, ki je pred letom dni po nesreči ustrelil snemalko s pištolo - rekvizitom - medtem ko je vadil prizor streljanja v leseni cerkvi, je ob tem ranil tudi režiserja filma Joela Souzo. Ta je dejal, da bo film, h kateremu se bodo vrnili vsi prvotni igralci, posvetil »spoštovanju Halynine zapuščine in njenemu ponosu«.

»Čeprav je projekt zaznamovan z grenkobo, sem vesel, da bomo zdaj skupaj dokončali, kar sva s Halyno začela,« je še dodal režiser.

Tožba družine je bila eden od številnih civilnih postopkov zaradi usodnega streljanja, ki so pretresli Hollywood in povzročili pozive k trajni prepovedi uporabe orožja na snemanjih. Skoraj leto dni po tragediji preiskovalci v Novi Mehiki niso vložili nobene kazenske ovadbe, vendar je obenem tudi niso izključili zoper nikogar, vključno z Baldwinom, še piše AFP.

Tragična nesreča se je zgodila 22. oktobra lani, ko je Baldwin na snemanju filma v ameriški zvezni državi Nova Mehika ubil Halyno Hutchins in v ramo ranil Souzo. Baldwinu je pištolo kot rekvizit podal pomočnik režiserja, ki ni vedel, da je nabita, in pri tem zavpil: »Hladna pištola!« To naj bi pomenilo, da v pištoli ni pravih nabojev.

Baldwin v filmu igra bandita Harlanda Rusta, za katerim je zaradi umora razpisana nagrada. Skupaj s 13-letnim vnukom mora bežati pred roko pravice in pred t. i. lovci na glave. V filmu med drugim igrajo še Frances Fisher, Jensen Ackles, Brady Noon in Travis Fimmel.