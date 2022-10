Staruh je prek Telegrama sporočil, da je napad terjal življenji dveh žensk, od katerih je ena umrla na poti v bolnišnico, in da je najmanj pet ljudi ujetih pod ruševinami porušenih stavb. Dodal je, da so veliko ljudi že rešili, med njimi tudi triletno deklico, ter da reševalne akcije še vedno potekajo.

Guverner je pred tem potrdil, da so izstrelki zadeli stanovanjske stavbe v mestu ter povzročili več požarov in precejšnje uničenje. Prebivalce je pozval k previdnosti, saj po njegovi oceni obstaja velika verjetnost ponovnih napadov, navaja BBC.

Do napada, ki ga ruska stran za zdaj ni komentirala, je prišlo po tem, ko je ukrajinska vojska v okviru protiofenzive v zadnjih dneh zabeležila več uspehov na vzhodu in jugu države.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nagovoru dejal, da ukrajinske sile hitro napredujejo in da so vzpostavile nadzor nad več kraji v regijah Herson, Harkiv, Lugansk in Doneck. V slednji je ukrajinska vojska v soboto ponovno zavzela strateško pomembno mesto Liman.