Danes so za mizo v Chengduju stopili Deni Kožul, Darko Jorgić in Peter Hribar ter jo vsi zapustili sklonjenih glav.

Prvi je proti najbolje uvrščenemu Portugalcu na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF), Marcosu Freitasu (33.), nastopil Kožul (155.) in izgubil z 1:3 (-8, -6, 9, -7).

Nato pa je Jorgića, osmega igralca sveta, presenetljivo ugnal Joao Geraldo s 3:2 (-6, 11, 4, -9, -8). Hrastničan je sicer povedel z 2:1 v nizih, potem ko je v tretjem hitro opravil s Portugalcem, ki na lestvici ITTF zaseda 49. mesto, nato pa je tekmec dobil preostala niza za vodstvo z 2:0.

Zadnjo točko je nato Portugalcem priboril še Joao Monteiro (83.), ki je s 3:0 (-9, -10, -3) premagal Petra Hribarja (321.). Portugalska se bo v četrtfinalu pomerila z Japonsko, ki je v sredo ugnala Brazilijo prav tako s 3:0.

Slovenska izbrana vrsta, ki je v Chengduju nastopala brez z novim koronavirusom okužene selektorice Ojsteršek Urh, je sicer izpolnila osnovni cilj, potem ko je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini 1.

V njej je vpisala zmage proti Portoriku (3:1), Tajski (3:0) in ZDA (3:0), boljši so bili le domačini in prvi favoriti Kitajci (0:3).