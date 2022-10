Igrivosti kot pesniškega načina v slovenski poeziji ne vidimo pogosto, sploh ne v povezavi z lahkotnostjo ali hudomušnostjo, a teh leg v obilju ne bomo našli niti v Rokopissu, igra je tu bolj kot otroški razposajenosti podobna žaloigri z občasnimi primesmi groteske. Pesmi sicer niso čustveni vampirji, ne želijo pretresti, temveč v prepletu podob vsakdana z abstraktnejšimi miselnimi konstrukcijami ustvariti živ (nadrealističen) prostor, v katerem bi bil mogoč (nov) pogled.

S tem načinom pa je hkrati ustvarjena notranja distanca, ki jo mnoge pesmi tudi izrecno tematizirajo; gre za dinamiko odmikanja ustaljenega (tudi v jeziku) v protislovni želji po približevanju: »Daljava nadzira dno ocena, / kjer lebdi jezik, // ki sem ga odrezal / med sekljanjem peteršilja, / in me nikoli več ne bo čutil.« Ta izhodiščni potujitveni postopek torej pesniku in njegovemu subjektu omogoči prehajanje, prebijanje plasti, seganje v nevralgična (telesna/odnosna) jedra, konec koncev pa tudi njihovo prevajanje, sublimiranje, transformiranje, transcendiranje v pesem, v staro-novo jedro. Le tako se lirski subjekt lahko »spomni, da je v meni še nekdo // drug, ki ga nenehno pozabljam, ampak ni nič slabega v tem, / ker tudi on pozablja mene; včasih se znajdem na mestih, / kjer se sam ne bi mislil.« Tako je uspešno blokiran sentiment, ne pa tudi subjekt kot bitje s spominom, otroštvom, očetom, bratom, partnerjem, subjekt kot telo, želja, volja.

Njegovo razkritje, odkritje in soočenje (s samim sabo) se v pesmih praviloma dogajajo v predhodno doseženi praznini, ki je tudi ponavljajoči se pesemski motiv, torej po razklenitvi vzorca/okova, ko na izčiščenem terenu začnejo brbotati podobe in se dogaja porajanje: »Ta praznina se odpira v nekaj / novega in te jemlje zraven.« Pesmi tako delujejo kot poročilo in hkratno (pre)strukturiranje nezavednega, kjer imata sleherna podoba in misel, četudi še tako nenavadni, svoj smisel, natančno (subjektivno) logiko, predvsem pa je tam možnost nekoga.

Rokopiss je dinamična zbirka, polna presenetljivih podob in miselnih vozlov, ki pa ne brišejo sledi žive izkušnje in predvsem temeljnega (subjektovega) napora po preseganju. V tem smislu je Rokopiss kljub navidezno eksperimentalni pisavi, ki klasični temi prvencev, individuacijo in odraščanje, obravnava v domišljijskih (metafizičnih) vzletih, vendarle najbližje izpovedni liniji naše poezije.

*** Rok Korošec Rokopiss Literarno društvo IA, 2021. *****

*** Rokopiss Roka Korošca je druga knjiga iz nove zbirke Črna skrinjica, namenjene izključno objavljanju (slovenske) poezije, ki so jo zasnovali pri Literarnem društvu IA.

*** Rokopiss je dinamična zbirka, polna presenetljivih podob in miselnih vozlov, ki pa ne brišejo sledi žive izkušnje in predvsem temeljnega (subjektovega) napora po preseganju.