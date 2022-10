Vrtec arhitekturni presežek

Z zlatim svinčnikom za leto 2022, najvišjim priznanjem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, so bili nagrajeni projekti Galerija Cukrarna, prenovljena sostrska enota vrtca Pedenjped ter hiši v Domžalah in Poljanski dolini. Platinasti svinčnik za obsežnejši opus so prejeli krajinska arhitektka Maja Simoneti ter arhitekta Lena in Tomaž Krušec.