Poslastica torkovega večera v nogometni ligi prvakov ni razočarala. Barcelona je v Milano pripotovala kot favoritinja proti Interju, ki je slabo začel novo sezono, saj je v domačem prvenstvu zbral po štiri zmage in poraze. Njihov trener Simone Inzaghi se je znašel pod pritiskom, na katerega je odgovoril izjemno. Inter je namreč na domačem San Siru z golom Hakana Calhanogluja ugnal katalonskega velikana in vsaj za nekaj dni lažje zadihal. S končnim izidom so se težko sprijaznili pri Barceloni, kjer so krivdo zvalili na glavnega sodnika Slovenca Slavka Vinčića.

Prva sporna odločitev na tekmi v Milanu je bila v 68. minuti, ko se je zdelo, da je Pedri izenačil na 1:1. A VAR je Vinčića pozval k presoji, ali je Ansu Fati pred tem igral z roko. Izkazalo se je, da je žoga Fatija resnično oplazila po prstih, a s tem 19-letni napadalec ni vplival na njeno smer ali hitrost. Kljub temu se je slovenski sodnik odločil, da gol razveljavi. Trener Barcelone Xavi je besnel, še precej bolj pa v 90. minuti. Takrat je Fati v kazenski prostor poslal predložek, branilec Interja Denzel Dumfries pa je žogo pred glavo Sergija Roberta odbil z dlanjo, kar se je na posnetkih tudi videlo. Vinčić je poslušal sodelavce v sobi za VAR, a nato le odmahnil z roko. »Besen sem zaradi poteka dogodkov. Končni rezultat ni pravičen. Že pred časom sem govoril, da bi sodniki morali pojasniti svoje odločitve, ko gre za VAR. Nihče ne razume, kaj se je zgodilo. Želel sem govoriti z Vinčićem, saj me je resnično zanimala njegova razlaga. Pravzaprav bi moral biti on tisti, ki bi prišel do nas. A ni, temveč je enostavno zapustil stadion,« je bil nezadovoljen trener Barcelone Xavi. Katalonski klub naj bi zaradi vsega skupaj podal prijavo proti Vinčiću pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

Izjemno formo v novi sezoni še naprej kaže Napoli, ki je proti Ajaxu zaostajal z 0:1, nato pa v nadaljevanju tekme zabil kar šest golov. Moštvo trenerja Luciana Spalettija je na treh tekmah v ligi prvakov zabilo že kar 13 golov in ima popoln točkovni izkupiček. Odlično jim gre tudi v italijanskem prvenstvu, kjer si po osmih krogih delijo prvo mesto z Atalanto. »Izredno sem zadovoljen, a je to šele začetek sezone. Z mislimi sem že pri tekmi s Cremonesejem. Zmage nas ne smejo ponesti ali nam vzeti osredotočenosti. Če se to zgodi, potem bomo nemudoma v težavah,« je razpredal Luciano Spaletti. Novo odlično predstavo je prikazal novinec v dresu Napolija Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia, ki je odlično nadomestil Lorenza Insigneja.

Še večje presenečenje od Napolija je Club Brugge. Belgijci so pred domačimi navijači z 2:0 odpravili Atletico Madrid Jana Oblaka in so z devetimi točkami na vrhu skupine B ter z eno nogo že v izločilnih bojih. Bayer, Porto in Atletico so jih namreč do zdaj zbrali po tri. »Skrivnost našega uspeha? Dejal bi, da osredotočenost. Nismo si ustvarili veliko priložnosti, a smo izkoristili tiste, ki smo si jih. Atletico je odlično obrambno moštvo. Ni bilo lahko, a z moštveno predstavo nam je uspelo. Soigralci verjamemo drug v drugega in tako lahko pridemo daleč,« pravi napadalec in strelec drugega gola za Club Brugge Ferran Jutgla.