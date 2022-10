»Jojo, dobrodošel doma!« so včeraj dopoldne ob fotografiji Josipa Iličića iz leta 2010 objavili na spletni strani NK Maribor. Nekoliko drugače kot običajno so predstavili novo okrepitev, iz Ljudskega vrta so jo preselili v nakupovalno središče Europark, kjer so povratnika lahko pozdravili tudi navijači. Ker taka okrepitev pač ne pride vsak dan. Po dvanajstih letih se je med vijoličaste vrnil Josip Iličić in podpisal pogodbo do leta 2025. Takrat je odšel v Palermo in nato v Fiorentino ter Atalanto, v italijanski ligi je odigral kar 339 tekem in dosegel 96 golov. V najboljši formi je bil v začetku leta 2020, nato pa je zaradi osebnih težav dvakrat prekinil kariero.

»Jojo viola,« je odmevalo po hodnikih, ko je na oder v spremstvu Marcosa Tavaresa prišel odet v vijoličasti dres s številko 72. »Vsem skupaj bi se rad zahvalil. To je zame poseben dan. Zaradi takšnih stvari igraš z večjo voljo in veseljem. Eno zgodbo sem tukaj začel, na žalost je takrat nisem končal. Vrnil sem se, da pustim pečat,« je uvodoma dejal Josip Iličić. O sprejemu in podpori pristašev vijoličastih pa je na navdušenje prisotnih navrgel: »V Maribor sem se vrnil, da bi ponovno na stadione privabil čim več ljudi. S tem, kar ima Maribor, se lahko v tujini pohvali malo klubov. Vsa čast!« In kaj je še povedal 34-letni Gorenjec?

O jezičku na tehtnici: Vrnil sem se, ker sem potreboval domače okolje. Zasitil sem se tujine, bilo je naporno, sploh v zadnjih letih. Ta list sem obrnil. Vedel sem, da obstaja le en klub, kamor se lahko vrnem, moja želja je bila Maribor.

O pripravljenosti: Na srečo v karieri nisem imel težjih poškodb. Upam, da se čim prej vrnem v pravi ritem. Del priprav sem že oddelal v Italiji. Nisem povsem na začetku, potrebujem pa svoj čas. Želim si, in k temu sem vedno stremel, da se na igrišče vrnem stoodstotno pripravljen. Samo tako lahko pokažem, kdo sem, kaj sem in ta priimek, ki ga nosim na hrbtu.

O vlogi navijačev, ki so ga snubili: To ljubezen sem čutil skozi celotno kariero v tujini, vse od prvega trenutka, ko sem oblekel dres Maribora, to vedo tudi moji najbližji. Moja velika želja je bila, da ljubezen povrnem. Brez tega kluba, tega mesta in teh navijačev ne bi bil, kar sem. Ne bi bilo kariere, ki sem jo zgradil, in prepričan sem, da zgodbe še ni konec. Upam, da bom zdrav, in lepi trenutki bodo še prišli.

O tekmovalnih ambicijah: Nerad prehitevam. Najprej moram spoznati ekipo. Verjamem, da ne bom imel težav s prilagajanjem. Ambient že poznam. To je zame lažje. Upam, da bom pomagal z izkušnjami, s prisotnostjo, da bo ekipa začela verjeti in se zavedati, da je to največji klub v Sloveniji. Temu primerno se morajo obnašati, da bodo prišli rezultati. Vse bom dal od sebe, vse svoje izkušnje. Druga stvar je, koliko se bodo od mene hoteli naučiti drugi. Nekaj pomembnih tekem sem videl in odigral, začel pa bom iz nič. Rad bi, da je doseženo za mano, sem nov igralec, ki želi narediti nekaj velikega.

O pogovoru s trenerjem Damirjem Krznarjem o vlogi: Za to je še prezgodaj. Trener se bo odločal in jaz bom sprejemal navodila.

O razlikah v Mariboru med letoma 2010 in 2022: Razlika je v tem, da prihajam poročen in imam dva otroka. Hecam se. Pričel sem kot mlad nogometaš, zame je bil prihod preskok in tukaj sem se začel zavedati, kaj Maribor pomeni v Sloveniji. Niti za hip nisem pomislil, da bi ob vrnitvi šel kam drugam. Maribor v svetu nogometa pomeni veliko. Lahko vam zagotovim, da bo odslej Maribor gledalo več Italijanov, to je priložnost, da se širi v tujino.

O nošenju vijoličastega dresa: To je vprašanje za športnega direktorja. Ne vem. Podpisal sem triletno pogodbo. Verjemite, če bom čutil, da to ni to, se bom umaknil. Upam pa, da ga bom še zelo dolgo nosil. Verjamem, da lahko dam še veliko temu klubu in slovenski ligi, ki je preveč podcenjena glede na število talentov.

O lovu na naslov prvaka: Maribor se mora ukvarjati sam s sabo in napredovati. Če bo pravi, mu nihče ne more do živega. Lestvica se gleda na koncu.

O nogometu na najvišji ravni: Zame je zdaj najvišja raven slovenska liga. Kar je bilo, je za mano, nihče tega ne more izbrisati, čaka me novo poglavje.

O reprezentanci: Nekaj časa je že minilo, odkar me ni. Potreboval sem pavzo, da premislim. Če bom zmožen in če me bodo potrebovali, sem vedno odprt. Sem pa vesel dobrih rezultatov. Fante sem obiskal. Dobro je za slovenski nogomet, ko pride veliko ljudi gledat enega igralca (Erlinga Haalanda, op. p.), zmaga pa ekipa. To je uspeh. x