Erling Haaland pri Cityju nadaljuje svoj strelski niz, danes je proti Kobenhavnu spet hitro zadel po podaji Joaa Cancela. Po pol ure igre je 22-letni Norvežan zadel še drugič. Nato so si gostje zabili tudi sami, ko je avtogol dosegel Davit Khocholava. Drugi polčas se je nadaljeval bolj ali manj v istem stilu, gostje pa praktično niso sprožili proti vratom Edersona. V 55. minuti je Riyad Mahrez izkoristil najstrožjo kazen, nato pa je asistiral še Julianu Alvarezu. City tako še naprej ostaja neporažen in na vrhu skupine G.

Dortmund je podobno prišel do hitrega vodstva, v šesti minuti je zadel Raphael Guerreiro. Ob koncu prvega polčasa je Dortmund v treh minutah zadel še dvakrat. Najprej je Jude Bellingham asistenci dodal še gol in povišal vodstvo rumeno-črnih, Karim Adeyemi pa je postavil končni izid polčasa. V drugem je Sevilla znižala zaostanek v 51., ko je bil strelec strelec Youssef En-Nesyri. Končni izid pa je v 75. minuti postavil Julian Brandt.

V skupini E je londonski Chelsea doma premagal Milan s 3:0. Za vodstvo modrih je zadel Wesley Fofana v 24. minuti, ki se je po podaji iz kota najbolje znašel v kazenskem prostoru. V drugem polčasu je po predložku Reeca Jamesa prednost povišal Pierre-Emerick Aubameyang. James je pet minut zatem še sam dosegel zadetek proti danes zelo bledemu Milanu, ki ga je Chelsea tako prehitel na drugem mestu lestvice v tej skupini. Točko več od njiju ima na prvem mestu Salzubrg slovenskega mladeniča Benjamina Šeška.

V skupini F je Real Madrid vpisal še tretjo zmago v tej sezoni lige prvakov. Danes je premagal Šahtar Doneck z 2:1. Za 1:0 je v 13. minuti dvoboja zadel Rodrygo, ki je nato asistiral Viniciusu Juniorju za 2:0. Ukrajinci so še pred koncem polčasa izidi znižali, ko je bil natančen Oleksandr Zubkov. V drugem polčasu pa se izid ni več spremenil. To je bil tudi prvi poraz Šahtarja v ligi prvakov, zaenkrat je drugi v skupini, na tretjem mestu pa je Leipzig Kevina Kampla.

Na dvoboju skupine H sta tako PSG kot Benfica v tekmo krenila na krilih dveh zmag v ligi prvakov. A tekma danes ni ponudila zmagovalca. Parižane je v vodstvo po strelu z roba kazenskega prostora popeljal Lionel Messi. V 41. minuti so domačini prišli do izenačenja. Po predložku z leve strani je slabo odreagiral Danilo Pereira in dosegel avtogol. Prvi polčas je bil izenačen, v drugem pa si je več priložnosti ustvaril PSG, a si je nekaj lepih obramb nabral grški vratar Benfice Odisseas Vlachodimos. Portugalci so bili nevarni predvsem iz protinapadov, a tudi njim ni uspelo zadeti in ekipi sta se razšli z neodločenim izidom ter ostajata izenačeni na vrhu skupine s sedmimi točkami.

Na drugi tekmi te skupine pa je Juventus premagal Maccabi Haifo s 3:1 in prišel do prve zmage v tem tekmovanju. Juve je po polčasu vodil 1:0, zadel pa je Adrien Rabiot. V 50. minuti je vodstvo podvojil Dušan Vlahović. Maccabi je znižal petnajst minut pred koncem, po golu Deana Davida. V 83. pa je vse dvome o zmagovalcu razblinil Rabiot, ki je zadel še drugič. Pri vseh treh zadetkih stare dame je bil podajalec Argentinec Angel Di Maria.