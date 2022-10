Mesec dni pred začetkom nove sezone v smučarskih skokih je 26-letni Cene Prevc potrdil govorice, ki so se pojavile v zadnjih tednih, da v letošnji sezoni sploh ne bo tekmoval. Kot vse kaže, je njegove športne kariere konec in se bo najprej posvetil študiju, ki zanj predstavlja velik osebni izziv. Odločitev je še toliko bolj presenetljiva, saj je bila lanska sezona najuspešnejša v njegovi karieri. Na olimpijskih igrah v Pekingu je osvojil srebrno kolajno na ekipni tekmi, v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil deseti, prvič je stal na stopničkah med posamezniki v svetovnem pokalu.

Za Petra Slatnarja bo testiral opremo

Vso poletno sezono ni treniral, zato tudi tudi ni tekmoval. »Spomladi sem spoznal, da so zame v življenju večji drugi izzivi kot smučarski skoki in da bom hodil bolj mirno spat, če bom nekaj naredil še na drugih področjih. Tako nisem bil več skoraj na nobenem treningu. Nekajkrat sem skočil zgolj za svoje veselje. Zdaj se bom posvetil študiju na fakulteti za elektrotehniko, kjer sem doslej opravil en letnik, obenem želim dokončati še višješolski program za upravljanje podeželja in krajine na Biotehničnem centru v Naklem. Za skoke to pomeni, da me v letošnji sezoni ne bo na tekmah svetovnega in celinskega pokala,« je povedal Cene Prevc, ki je zaradi svoje zgovornosti, odkritosti in iskrivosti zelo zaželen sogovornik med novinarji.

Na vprašanje, ali odločitev pomeni, da je zaključil kariero, je srednji izmed bratov v skakalni dinastiji Prevc odgovoril: »Če bo šlo tako naprej, zna biti. Realnost je takšna, da letos ne bom skakal. Na Smučarski zvezi Slovenije so mi pustili odprta vrata, naj razmislim, a v pol leta se nisem premislil. Če bo moje mnenje ostalo enako, kot je trenutno, bom prihodnje leto na finalu svetovnega pokala v Planici s poletom na letalnici zaključil kariero.« O slovesu je razmišljal že ob koncu lanske sezone v Planici, a so ga pregovorili, naj še razmisli. »Treningi niso več moja prioriteta, zato nanje nisem več hodil. Osredotočen sem na to, da grem z izpita na izpit. Ko so me pred nekaj tedni spraševali, za kateri dogodek v sezoni načrtujem vrhunsko formo, sem se pošalil, da za vsak izpit posebej. Tekme me ne privlačijo več, z veseljem pa bom opravil kakšno testiranje opreme. Čakam, da Peter Slatnar po dolgih letih naredi nov model čevljev in jih preizkusim. V formuli ena bi rekli, da sem testni voznik. V najslabšem primeru bom predskakalec na letalnici. Od letalnic se enostavno ne morem posloviti,« je pojasnjeval Cene Prevc.

Za konec kariere se je lažje odločil, ker je bila lanska sezona najboljša v karieri. »Odlični dejavnik je bil prav to, da je bila za menoj super sezona. Z njo sem bil zelo blizu temu, da sem dosegel in zadovoljil vse izzive pri rasti samega sebe v nekem športu. Zdaj je v moji glavi bolj pomembno to, da se izpolnim na drugih področjih v življenju. Trenutno je to dokončanje dveh šol,« je bil odločen Cene, ki je sicer nastopil na poletnem državnem prvenstvu in končal tik pod odrom za zmagovalce na četrtem mestu.

Naj trenutek ni olimpijska kolajna, ampak polet 246 m v Planici

Razgovoril se je o tem, kaj so mu dali smučarski skoki: »Predvsem delovne navade. Vmes je bil veliko težkih trenutkov, zato me v življenju težko še kar koli preseneti. Ne le iz svoje zgodbe, ampak tudi od preostalih soborcev sem se naučil, da je vse mogoče, če si vztrajen. Žal svet ni vedno do vseh pošten in vrhunski šport je resnično krut. Najslabše je, če le jamraš in si razbijaš glavo, ampak jo je treba dvigniti in iti naprej. Zanima me preveč stvari, da bi bili skoki moja življenjska mantra in bi to počel, dokler bi mi to dovoljevalo telo.«

Čeprav je osvojil olimpijsko srebro na ekipni tekmi, je za najlepši trenutek kariere izbral dva smučarska poleta iz lanske sezone. Prvi je prav zadnji polet letos marca v Planici, ko je poletel 246 metrov, drugi pa polet, dolg 243 metrov, v Vikersundu, ki je bil prvi v njegovi karieri, ko ga je resnično neslo zelo daleč. »Olimpijska kolajna je zelo lep spomin. Prav pri meni je dokaz, koliko truda in muk je potrebnih, da nekam prilezeš. Olimpijska tekma sploh ni bila težka v primerjavi z internimi slovenskimi kvalifikacijami dan prej,« razlagal Prevc. Odkrito je spregovoril tudi o strahovih, ki jih ima pred prihodnostjo. »Zelo strah me je, kako bo znova v šoli, saj sem padel iz njenega ritma. Na elektrotehniki je matematika zelo zahtevna. Čaka me veliko garanja, da nadoknadim zaostanek, saj bom šele nato lahko sproti izpolnjeval obveznosti. Skoki so bili včasih bolj izgovor kot resen razlog, da nisem izpolnjeval študijskih obveznosti,« je končal Cene.

Žiga Jelar si je gleženj zvil v natikačih »Rehabilitacija zvitega gležnja se končuje in 10. oktobra naj bi se vrnil na skakalnico. Po poškodbi sem se morda malo prehitro vrnil na zaletišče, saj se mi je po dveh treningih v Planici povečala oteklina,« je povedal slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar. Do zvina gležnja ni prišlo zaradi športa, ampak mu je konec avgusta zdrsnilo v natikačih doma na mokrih tleh. Kljub poškodbi s treningi ni v veliki zamudi. S skoki je v zaostanku dva tedna, medtem ko je druge treninge izvajal tudi z zvitim gležnjem. Med poletjem je opravil še zadnje izpite na študiju menedžmenta v športu na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, zdaj ga čaka le še pisanje diplome. V skladu s slovesom, da je najboljši glasbenik med skakalci, je tudi posnel nov album. »Za študij in glasbo sem izkoristil vsak prosti trenutek. Z nizkimi temperaturami se že čuti kurja polt za zimo. To, da bomo v Sloveniji imeli ostro bitko že za uvrstitev v ekipo za največje tekme, je dobrodošlo, saj si tako maksimalen na vsakem treningu. Če bo šlo vse po načrtih, bom v ekipi za uvodno tekmo sezone v Visli,« je dodal Jelar, ki je marca letos na finalu v Planici dvignil mali kristalni globus za zmago v seštevku tekem v poletih. »Na planiški finale, kjer se je vse dogajalo zelo hitro, me večkrat spomnijo drugi kot pa jaz samega sebe. Vesel sem, da sem ga osvojil, a moje kariere še ni konec. Lačen sem novih stvari, ki so se mi doslej izmuznile iz rok. Upam, da se bomo po karieri pogovarjali o večjem številu lovorik,« je končal 24-letni Jelar.