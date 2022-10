Ubil te bom, ker te ljubim

Zdaj, ko se popolnoma trezni ljudje ob Ukrajini vprašujejo, ali je treba za mir na svetu vreči nekaj jedrskih bomb, se postavlja preprosto vprašanje. Ali nismo včasih imeli organizacije, ki je bila ustanovljena, da prepreči svetovno jedrsko vojno? Reklo se ji je Organizacija združenih narodov. Tako so se ustrašili druge svetovne vojne, da so hoteli preprečiti tretjo. Sprejemali so resolucije o spopadih, na mizo polagali mirovne načrte, govorili o arhitekturi miru. Za nevarne čase so imeli na svojem vrhu institucijo, ki so ji rekli varnostni svet. Ob napadu na Ukrajino in poigravanju z idejo jedrske vojne pa Združenih narodov kakor da ni.