Nepreslišano: Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije

Razmere v slovenskih zaporih in zaporsko problematiko spremljam že 20 let. Gre za nikoli rešen problem, rešila ga ni nobena vladna garnitura, noben predsednik države, noben varuh človekovih pravic, nihče. Zaporniki in osebje v zaporih ostajajo na robu družbe. Z generalnimi direktorji uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je tako: ali so tiho in so tam do upokojitve ali pa poskušajo kaj urediti in hitro letijo.