oštvo iz Dallasa je Mestni občini Celje ponudilo tudi sofinanciranje igrišča na Hudinji, ki zdaj nosi ime košarkarskega asa. Tam so koši opremljeni s številko 77, ki jo Dončić nosi na svojem dresu. Za to igrišče je Dallas Mavericks primaknil skoraj 20.000 evrov, razliko do 70.000 evrov pa je zagotovila občina. Obe igrišči sta sestavljeni iz profesionalnih Fibinih plošč in košev z gibljivim stebrom in obročem, celotna površina pa je obdana s posebno maso. Igrišči sta privlačni tudi na pogled, dodana vrednost so v bron odtisnjene originalne roke in podpis Luke Dončića ob robu sredine igrišča. Čeprav je naložba izraz spoštovanja do bogate košarkarske tradicije, ki jo gojijo v Celju, je pomembno vlogo pri tem projektu odigrala povezava Luke Dončića s knežjim mestom. Rodil se je namreč leta 1999, ko je njegov oče Saša Dončić igral za košarkarski klub Pivovarne Laško, stanoval pa je v Celju, na Hudinji, v bloku v Ulici frankolovskih žrtev. Luka je torej kar nekaj časa preživel tudi v Celju.