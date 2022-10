Župani za hitrejšo obnovo dolenjske železnice

Eden od glavnih ciljev združenja, ki ga ustanavljajo župani devetih občin jugovzhodne Slovenije in Karlovške županije, je čimprejšnja revitalizacija dolenjske železnice od Ljubljane do Metlike oziroma do Karlovca in Zagreba. Hkrati pa zlasti Belokranjci, ki bodo prišli na vrsto zadnji, opozarjajo, da bi morala biti časovnica zastavljena bolj ambiciozno.