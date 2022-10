Predavanja bodo potekala v konferenčni dvorani Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki 15, namenjena pa so širši javnosti. V predavanjih se bodo raziskovalci dotaknili različnih zanimivih tematik zgodovine mesta. Danes bo dr. Helena Seražin predstavila znamenito stavbo Zadružne banke na Miklošičevi cesti ter poslikave Helene Kottler Vurnik. Dva tedna kasneje, 22. oktobra, bo imela dr. Barbara Vodopivec predavanje o pionirkah gradbeništva ter njihovem prispevku k podobi Ljubljane. Predstavila bo prvo diplomirano gradbenico pri nas Sonjo Lapajne Oblak, ki je med drugim izdelovala statične izračune za Plečnikove zgradbe v Ljubljani, prvo docentko na Fakulteti za gradbeništvo Carmen Jež Gala ter prvo doktorico znanosti s področja gradbeništva v nekdanji Jugoslaviji Darinko Battelino. 9. novembra bo Nejc Bernik predstavil vizualizacijo neuresničenih načrtov Jožeta Plečnika v Ljubljani, dan kasneje bo dr. Mija Oter Gorenčič predavala o srednjeveški cerkvi nemškega viteškega reda v Ljubljani. Konec meseca, 24. novembra, bo predavanje dr. Katarine Mohar o likovni opremi stavbe Ljudske skupščine LRS. Sledili bosta dve predavanji o muzejskih in galerijskih zbirkah. 1. decembra bo dr. Anja Iskra predstavila predmete iz zbirk ljubljanskih muzejev, ki so jih želeli pridobiti Nemci v času okupacije, 8. decembra pa bo dr. Renata Komić Marn predavala o nakupih na dražbi grajske opreme grofa Szaparyja. Zadnje predavanje bo 18. januarja, ko bo dr. Franci Lazarini predstavil neuresničene načrte Jožeta Plečnika za Ljubljano.