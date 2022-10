Liz Truss je očitno rada premierka, vendar se ob včerajšnjem koncu letnega kongresa vladajoče konservativne stranke, na katerem je imela prvi voditeljski govor, številni že sprašujejo, ali je bil tudi zadnji. Kritiki jo primerjajo s predhodnikom Borisom Johnsonom in se, samo mesec dni po njenem prihodu na oblast, sprašujejo, ali je manj primerna in sposobna za vodenje vlade, kot je bil on. Ker rada igra vlogo klonirane desničarske ikone Margaret Thatcher, je lahko slišala, da je njena slaba replika. Ankete pa ji kažejo zelo nizko priljubljenost.

Od političnega strupa do političnega obrata

Kongres konservativcev se je časovno ujel z dramatičnimi posledicami napovedi tako imenovanega mini proračuna vlade, v katerem je dala Trussova poudarek znižanju davkov (najbolj bi jih znižala za najbogatejše). S tem naj bi spodbudili gospodarsko rast, kar je očitno svetinja nove premierke. Po objavi tega načrta je funt v primerjavi z dolarjem strmoglavil na najnižjo vrednost, strmoglavila je vrednost vladnih obveznic, stanovanjska posojila so zaradi novega povečanja obrestne mere poskočila, javno zadolževanje vlade se je podražilo zaradi nezaupanja v javne finance (znižanje davkov bi financirali z dodatnim zadolževanjem).

Napovedano znižanje davka za najbogatejše Britance za pet odstotnih točk v času draginjske krize in visoke inflacije, zaradi katerih je milijone gospodinjstev v hudi stiski, je bilo politično strupeno. Sprožilo je tako velik plaz kritik doma in v tujini, da ga je morala prvi dan kongresa konservativne stranke vlada preklicati, saj je premierki grozil odkrit upor v lastnih vrstah. To je bil poniževalen politični obrat.

Rast, rast, rast (kar 29-krat)

Zanj se odločila, pravi, ker da je ta del vladnega »ekonomskega načrta« odvračal pozornost od njenega cilja, kar je »rast, rast, rast«, je rekla včeraj v razmeroma kratkem, 35-minutnem govoru. Rast je omenila 29-krat. Priznala je, da je njen cilj težko dosegljiv, vendar nujen. Nižanje davkov naj bi bilo moralno in ekonomsko pravilno.

Priznala je tudi, da bo njena politika prinesla »motnje«, a obljubila, da bo državo povedla skozi viharne dni. »Status quo ni opcija, ostati moramo na tej (novi) poti,« je dejala in se zaobljubila, da se bo spoprijela s »protirastno koalicijo«. Kot njene članice je naštela, med drugimi, vse opozicijske stranke, sindikate in okoljevarstvene aktiviste. Dve »novi sovražnici« vlade, aktivistki Greenpeacea, sta se skrili med delegate in zmotili govor premierke, od katere pričakujejo tudi razvodenitev okoljevarstvene politike. Nosili sta napis »Kdo je za to volil?«.

Trussova sicer v govoru ni povedala nič novega. Delegatom je predstavljala svojo ekonomsko vizijo, katere ideološka podlaga so vitka država, nižji davki in (še) manj regulacije. Konservativcem je to idejno sicer zelo blizu, vendar jih veliko misli, da so časi povsem neprimerni za to vizijo. Velika večina volilcev pa te vizije noče in se sprašuje, zakaj bi pristajali na motnje ter na težke in viharne dni, če bodo potem na boljšem samo najbogatejši. x

Ankete napovedujejo glavobol konservativcem Ankete že dolgo niso nakazovale tako negativnega odnosa javnosti do konservativne stranke. V zadnji raziskavi javnega mnenja podjetja Savanata ComRes je 50 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi volili opozicijske laburiste, le 25 odstotkov bi jih volilo konservativce. Še večjo razliko, 33 odstotnih točk v prid laburistom, so izmerili prejšnji teden pri podjetju YouGov. Še slabše kaže sami premierki, saj je imelo pozitivno mnenje o njej 14 odstotkov vprašanih, 73 odstotkov pa negativno ali zelo negativno (slednjih je bila več kot polovica vseh vprašanih). Splošna ocena Trussove je tako nižja od najnižje, kar so jo kdaj namerili bivšemu premierju Borisu Johnsonu.