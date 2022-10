V Iranu se tretji teden nadaljujejo protesti zlasti mladih, ki so se začeli zaradi smrti 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju. Iz več mest, največ iz Karaja, prihajajo poročila in posnetki šolark in študentk, ki so odvrgle naglavna pokrivala, saj so Aminijevo aretirali, ker ni imela ustrezno pokritega obraza. Največji protesti so v iranskem Kurdistanu, a potekajo tudi drugod. V ponedeljek se je oglasil iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej in za razpihovanje največjih protestov v državi v zadnjih nekaj letih obtožil ZDA in Izrael, s pomočjo »izdajalskih Irancev v tujini«. Podobno kot pred njim predsednik države Ebrahim Raisi je obžaloval smrt Aminijeve, rekoč, da je bil to tragičen dogodek, ki pa da ne more biti opravičilo za ogrožanje varnosti. Po različnih podatkih je bilo doslej v protestih ubitih od 60 do 154 ljudi, in to v 17 različnih provincah (vseh je 31), navaja nevladna organizacija Iranske človekove pravice s sedežem v Oslu. Po uradni razlagi je Aminijevi odpovedalo srce, njeni starši pa trdijo, da so jo med pridržanjem policisti udarjali po glavi in butali v zid. Vodja evropske zunanje politike Josep Borrell je dejal, da EU zaradi nasilja nad protestniki razmišlja o novih sankcijah proti Teheranu, ki so jih napovedali tudi v Beli hiši. ZDA sicer pravijo, da so ti ukrepi ločeni od pogajanj o oživitvi sporazuma o omejitvi iranskega jedrskega programa in odpravi sankcij. So pa protesti v Iranu ta pogajanja zasenčili.