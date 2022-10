Izziv za predsedniške kandidate: Naj bodo razno- in istospolni partnerji izenačeni v pravicah?

V Dnevniku trem kandidatom, ki imajo po javnomnenjskih raziskavah, tudi ali zlasti Dnevnikove, največ možnosti za izvolitev, zastavljamo nekatera najaktualnejša vprašanja. V tokratni predvolilni rubriki nas je zanimalo, ali se kot predsedniški kandidati strinjajo s stališčem, da bi morale biti zakonska zveza in s tem povezane pravice, vključno s posvojitvijo otrok, omejene na skupnost moškega in ženske. Poslanci so nedavno potrdili spremembe družinskega zakonika, s čimer so sledili odločitvi ustavnega sodišča, ki je junija odločilo, da je bila dosedanja ureditev, ki istospolnim parom ne omogoča sklenitve zakonske zveze in skupne posvojitve otrok, neustavna.