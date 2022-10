Osemintridesetletna Ana Kikina je od leta 1963, ko je Sovjetska zveza tja poslala prvo žensko, Valentino Tereškovo, šele peta kozmonavtka v vesolju. Njena zgodba je edinstvena, saj so jo pred desetimi leti za polet izbrali med »navadnimi« državljani. Imela je tehnično izobrazbo, več kot tri leta delovnih izkušenj, kot specializirana reševalka ter inštruktorica plavanja in padalstva je bila odlično telesno pripravljena. Preizkus za kozmonavtko je opravila z odliko. Kot inženirka hidravlike bo na ISS zadolžena za vzdrževanje postaje in vesoljskega plovila, morebitna popravila in znanstvene poskuse. Lani spomladi so v podjetju Matell izdelali punčko Barbie po njeni podobi. »Najpomembnejše je, da deklice vedo, da imajo pravico izbrati poklic, ki ga želijo,« pravi Ana Kikina. Današnji polet je del skupnega projekta ameriške Nase in ruske vesoljske agencije Roskozmos, za katerega so sporazum podpisali sredi julija.