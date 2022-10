Boks v DZ

Družbena omrežja je preplavil posnetek, ki kaže, da sta se v prostorih državnega zbora v boksu pomerila nekdanji boksarski svetovni prvak in poslanec Gibanja Svoboda (GS) Dejan Zavec ter predsednica državnega zbora, prav tako poslanka GS, Urška Klakočar Zupančič. Kasneje se je potrdilo, da so v parlamentu res posneli kratki igrani film za otroke s Pediatrične klinike, v glavnih vlogah pa sta nastopila prav Klakočar-Zupančičeva in Zavec; velika dvorana državnega zbora se je tako za nekaj časa spremenila v boksarski ring.