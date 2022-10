Mošeja v Kabulu prizorišče smrtonosnega napada

V bombnem napadu na mošejo, ki naj bi se nahajala znotraj kompleksa afganistanskega notranjega ministrstva v Kabulu, so bile danes ubite najmanj štiri osebe, še 25 ljudi je ranjenih, je sporočila ena od tamkajšnjih bolnišnic in dodala, da so očividci videli moškega, ki se je razstrelil v samomorilskem napadu.