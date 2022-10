Kot je povedala, je Pungerla na predlog sindikalne predstavnice Upravne enote Maribor obiskala pred tremi tedni, saj je pred tem prejela precej negativnih odzivov na delo načelnika. Takrat sta se tudi temeljito pogovorila o tem, kako je treba ravnati glede odnosov med zaposlenimi, saj sama verjame, da je vloga načelnika tudi v tem, da zna pomiriti duhove znotraj kolektiva.

»Glede na to, da govorimo o drugi največji upravni enoti ter da vemo, da so te res zelo obremenjene, je verjetno slaba volja nekaj, s čimer moraš znati dnevno upravljati. Sedanji načelnik je na nekaj mestih pokazal, da ima pomanjkanje kompetenc za delo z ljudmi,« je pojasnila Ajanović Hovnik. Pungerlu je očitala tudi kar trimesečno zaprtje krajevnih uradov v času poletnih počitnic.

Sicer pa jo je ob obisku v Mariboru presenetilo še, da načelnik ni vedel, kakšna je obremenjenost posameznih zaposlenih na področju zadev, povezanih s tujci, čeprav je to eno najbolj problematičnih področij, s katerimi se sama sooča praktično od prvega dne.

Pika na i pa je po njenih besedah Pungerlov nedavni intervju v Večeru, kjer je na nekaj mestih zelo jasno pokazal, da ni kos nalogi, ki mu je bila zaupana.

»Preko medijev je skušal obračunati z zaposlenimi, v intervjuju je tudi jasno povedal, da jemlje ljudi preko vrste in v tem ne vidi nobenega problema. To so zame znaki, ki kažejo na to, da strokovno ni kos nalogi,« je dejala ministrica. Imena začasne zamenjave na njegovem mestu pa še ni razkrila, saj da trenutno poteka postopek varnostnega preverjanja osebe, ki bo prišla na to mesto.

Pungerl je v odzivu za STA povedal, da je ministrica prisluhnila samo zgodbi sindikalista Frančiška Verka in Alenke Pintarič. Slednja naj bi mu že julija obljubila, da bo dosegla njegovo razrešitev, zato je po načelnikovih besedah v času njegovega dopusta začela pritiskati na ministrstvo.

»Ker ni imela nič oprijemljivega, se je zatekla k podtikanjem. Zato sem ustanovil komisijo, ki je očitke raziskala, a ni odkrila očitanih kršitev. Ker se očitki o neprimernem delu in celo kaznivih dejanjih pojavljajo dalj časa, sem se odzval in vložil predlog za pregon. Zgolj tako lahko zadevam pridemo do dna in se bodo prenehala podtikanja,« je pojasnil Pungerl.

Ob tem je dodal, da se očitki o slabih odnosih na mariborski upravni enot vlečejo že leta, saj da je bil tudi prejšnji načelnik Srečko Đurov razrešen iz istih razlogov. Pungerl trdi, da je veliko delal na medsebojnih odnosih, zaposleni pa naj bi ga hvalili, kako so se odnosi izboljšali. Zapletalo naj bi se le pri sindikalni zaupnici, ki naj bi delovala proti njemu brez podpore ostalih članov sindikata.

Glede očitkov o intervjuju za Večer Pungerl pravi, da gre za iskanje dlake v jajcu. Glede omogočanja urejanja stvari preko vrste naj bi povedal, da to lahko storijo v izjemnih primerih, kot so bolezen, nosečnost in podobno.

»Sem za sindikalni dialog, vendar ga s strani sindikata ni bilo. Sem že tretji načelnik, ki ga je sindikat zrušil. Menim, da me velika večina zaposlenih podpira, saj mi spontano izrekajo pohvale in zgroženost nad odločitvijo,« je še dodal Pungerl. Pred prihodom na upravno enoto je bil odvetnik, za zdaj pa še ne ve, kje bo nadaljeval poklicno pot.