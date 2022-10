Države članice so pozvali k enotnosti pri sprejemanju ukrepov ob spopadanju z naraščajočimi cenami energije, vztrajajo pa tudi, da morajo biti vse pobude, sprejete na ravni EU, dolgoročno združljive s podnebnimi cilji EU.

Ruska vojna v Ukrajini in dejstvo, da Moskva oskrbo s fosilnimi gorivi uporablja kot orožje, sta še poslabšala stanje na energetskem trgu in privedla do povišanja cen energije in življenjskih stroškov. Kot opozarja Evropski parlament, pa potrošnikom, ki ne zmorejo plačati računov za energente, ne bi smeli prekiniti dobave.

Uvede naj se davek na nepričakovane dobičke

V resoluciji so se zavzeli tudi za uvedbo davka na nepričakovane dobičke. Evropsko komisijo zato pozivajo, naj oceni, kakšna bi morala biti ustrezna stopnja dobička in sprejme ukrepe za uvedbo davka na nepričakovane dobičke za podjetja, ki so imela pretirane koristi od energetske krize. Ta podjetja morajo namreč prispevati k ublažitvi negativnih posledic krize, so prepričani evropski poslanci.

Prihodki od nepričakovanih dobičkov bi morali koristiti potrošnikom in podjetjem, zlasti ranljivim gospodinjstvom ter malim in srednjim podjetjem. To bi moralo biti povezano z obsežnimi inovacijami in naložbami v obnovljive vire energije ter energetsko učinkovitost in infrastrukturo, ne pa s spodbujanjem gospodinjstev in podjetij k porabi več subvencionirane energije, poudarja parlament.

Poslanci so tudi pozvali komisijo, naj preuči dejavnosti finančnih akterjev in ukrepa za odpravo vpliva špekulativnega kapitala na trg pravic emisijskih kuponov EU, so sporočili v Evropskem parlamentu.