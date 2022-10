Na primorski avtocesti je danes znova nastal zastoj in sicer zaradi razlitja nafte. Ta se je zaradi počenega rezervoarja tovornjaka razlila pri počivališču Lom v smeri Kopra, so pojasnili na Darsu. Nesreča se je zgodila, ko je voznik naletel na pnevmatiko na cesti, pri čemer je počil rezervoar, nafta pa je začela puščati. Vozišče so počistili gasilci in Darsovi vzdrževalci, zaradi (delnega) zaprtja ceste pa je nastal osem kilometrov dolg zastoj. Obvoz je bil možen po regionalni cesti med Vrhniko in Uncem, a je tudi na izvozu z avtoceste nastala kolona.

V Zavodu Reševalni pas pa so na twitterju objavili posnetek gasilskega avtomobila na poti do kraja nesreče ter pripisali, da so se gasilci na določenih odsekih spet borili za vsak milimeter.

