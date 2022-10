Ko pomislimo na notranje oblikovanje, med drugim pogosto pozabimo, da so del tega tudi senčila za okna. Nekoč so bila na voljo zgolj klasična v beli barvi in so služila zaščiti pred soncem, nikoli pa niso imela resne estetske funkcije. Danes so veliko več kot le zaščita, so namreč stilski element, ki ga lahko kombiniramo z eklektičnim, modernim vintage ali minimalističnim stilom ter številnimi drugimi. Pogovarjali smo se z Urško Oman, intuitivno notranjo oblikovalko, ki nam je zaupala nekaj preprostih nasvetov.

Estetika in funkcionalnost z roko v roki

Za senčila vemo, da nam ponujajo zaščito pred vremenskimi vplivi, zasebnost ... Glede na potrebe lahko izbiramo med vrstami senčil, ki bodo dopolnjevala naš življenjski slog. Najprej je treba oceniti, kakšno senčilo sploh potrebujemo. Je potrebna zatemnitev ali ne? Si želimo več zasebnosti, zaščito pred mrčesom, nas morda obremenjuje pregrevanje prostora?

Izberemo lahko zunanja senčila, ki ščitijo pred neposrednimi sončnimi žarki in vročino, ali notranja senčila, ki omilijo neposredno sončno svetlobo ter zagotavljajo občutek zasebnosti. Pri notranjih senčilih smo včasih še posebej zahtevni, saj si želimo, da poleg funkcionalnosti, ki jo ponujajo, poskrbijo tudi za estetske rešitve.

Danes s tem nimamo več težav. Barvo senčil lahko izberemo kar na lestvici svojih najljubših barv. Nismo več omejeni zgolj na nekaj barv in vzorcev, s katerimi se moramo zadovoljiti. Široka izbira odtenkov in vzorcev hkrati pomeni, da si lahko izberemo kombinacijo, ki je popolnoma unikatna in se do potankosti ujema z našim osebnim slogom.

Temne za drznost, svetle za svežino

Videz senčil lahko izberemo glede na slog interjerja. Če imamo dom opremljen v minimalističnem slogu in menimo, da je manj več, bomo izbrali enobarvna senčila, ki dopolnjujejo zgodbo prostora. Ali bo to hladna nevtralna barva, ki se bo zlila s stenami? Odtenek je lahko kontrasten barvi sten ali pa odtenek, ki je podoben tistemu na našem najljubšem naslanjaču. Barvo izberemo glede na barvno paleto v prostoru in glede na občutek, ki ga želimo vnesti – izberemo lahko svetle ali temne barve. Temne bodo prostoru dodale drznost in ga poudarile, svetle pa bodo prinesle občutek svežine in zračnosti.

Slog japandi narekuje nevtralne barvne palete

Vedno bolj priljubljeni slog japandi, o katerem smo letos v Mojem domu že pisali, narekuje kombinacijo naravnih materialov in nevtralne barvne palete. Veliko je lesa, surovih sten, ratana, betona, kovinskih detajlov … Pri takem slogu bodo senčila v videzu lana več kot odlična izbira. Če izberemo odtenek, ki je najbolj podoben barvi naravnega lana, pa še toliko bolje. Razmišljamo o toplih bež odtenkih, svetlih barvah, ki delujejo pomirjujoče in v celoto povezujejo vse izbrane materiale v prostoru.

Eklektični slog dopušča tudi vzorce

Pri eklektičnem slogu, ki je znan po nepričakovanih kombinacijah in deluje kot zlitje novega in starega, lahko izbiramo praktično vse, kar nam pade na misel. Da pa prostor vseeno ne bo deloval preveč kaotično, izberemo barve, ki se nekje v prostoru že ponovijo. Pri tem si lahko damo duška tudi z vzorci, ki v trenutku naredijo senčila veliko bolj zanimiva, v stanovanju pa lahko delujejo kot umetniški element.

Moderni vintage?

Zadnje čase se vrača tudi vintage, slog, ki se skupaj s sodobnimi elementi združuje v moderni vintage. Zanj so značilne omarice retro videza, vrata s štukaturami, topli toni lesa, moderne luči … Izredno zanimiv slog, ki nam daje svobodo, da v svoj dom vključimo kose pohištva, ki so res nekaj posebnega. Predvsem kuhinje so v tem slogu velikokrat obarvane v temno zeleno, globoko modro, sivo ali kremno belo. Tu si lahko privoščimo recimo enak barvni odtenek senčil, kot prednjači v kuhinji.

1000 odtenkov zelene

Po trendih sodeč je letos pravi čas tako za pastelne kot živahne barve. Največkrat se pojavljajo odtenki zelene – od oljčno zelene do zelenomodre in vse tja do barve pistacije. Zelena barva deluje sveže, pomirjujoče in blago. Povezuje nas z naravo in zunanjim okoljem. Temnejše oljčno zeleno senčilo bo služilo kot čudovit prehod na pogled na vrtno zelenje in drevesa.

Letos so v ospredju tudi pastelne barve, torej pastelno vijolična, modra, rumena in oranžna. Primerne so predvsem za mladinske in otroške sobe. Lahko jih povežemo z barvo posteljnine, dodatkov in tako pričaramo moderen, barvit svet v sicer nevtralnem prostoru. Lahko jih izberemo tudi za dnevno sobo in kombiniramo k okrasnim blazinam na sedežni garnituri.

Barva terakote ter topli nevtrali bodo v prostor vnesli naravo in zemeljske tone, ki se bodo odlično dopolnjevali z lesenimi elementi. Hladni odtenki so še vedno priljubljeni, vendar je bolje, da izberemo hladne bež barve, ki delujejo nekoliko bolj prijetno od hladnih sivih z modrim podtonom. Ampak bolj kot sama barva senčila je pomembno počutje, ki vam ga pričara vaš dom. Izberite tone, temperaturo in količino svetlobe, ki vam najbolj ustrezajo in vas navdajajo z notranjim mirom. Naj bo vaš dom vaše varno zavetje in zrcalo vašega življenjskega sloga.