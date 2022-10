»Doslej z novinarskih konferenc na Danskem in Švedskem nismo slišali ničesar drugega kot zaskrbljujoče izjave, ki izključujejo kakršno koli sodelovanje z rusko stranjo«, je dejal Peskov na novinarski konferenci v Moskvi. Dodal je, da bo Moskva počakala na pojasnila, saj je prepričana, da bi morala biti »ruska udeležba pri ogledu poškodb in preiskavi dogajanja obvezna«.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2, prek katerega teče dobava zemeljskega plina iz Rusije v Evropo, so prejšnji teden potrdili štiri puščanja. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da sta puščanje povzročili najmanj dve podvodni eksploziji, enakovredni detonaciji več sto kilogramov eksploziva. Več držav, med njimi tudi Švedska in Danska, je prepričanih, da je šlo pri poškodovanju plinovoda za namerno dejanje, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi.

Plinovoda povezujeta Rusijo in Nemčijo pod Baltskim morjem. Rusija je dobavo plina po Severnem toku 1 v minulih mesecih najprej zmanjšala, nato pa konec avgusta popolnoma ustavila. Dobava po Severnem toku 2 nikoli ni stekla, saj je Nemčija tik pred rusko invazijo na Ukrajino februarja letos projekt ustavila.

Zaradi nadaljevanja preiskave suma sabotaže na plinovodih je švedska obalna straža v ponedeljek zaprla pet navtičnih milj oziroma približno devet kilometrov voda okoli poškodovanih plinovodov. Zapora pomeni, da je tam prepovedano premikanje ladij, sidranje, potapljanje in ribolov.

Moskva zanika vpletenost in je za eksplozije obtožila Zahod. Vodja ruskega varnostnega sveta Nikolaj Patrušev je danes dejal, da je jasno, da imajo od uhajanja plina korist ZDA in to predvsem gospodarsko. Washington vpletenost zanika.